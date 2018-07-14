Китайская CATL построит в ФРГ завод по выпуску батарей для электромобилей за 240 млн евро

Китайская компания Contemporary Amperex Technology Co., Limited.(CATL) и правительство федеральной земли Тюрингия подписали инвестиционное соглашение о строительстве завода по производству аккумуляторов для электромобилей.
Объем инвестиций составит 240 млн евро, сообщает "Жэньминь жибао".
Предприятие будет построено рядом с Эрфуртом. Его планируется ввести в строй в 2021 году.
На заводе будут работать около 600 человек. В перспективе число рабочих мест может возрасти до 1000, поскольку инвестор из Китая намерен не только расширять производство на этом предприятии, но развернуть здесь научные разработки, отмечает Deutsche Welle.
"Обычно звучит упрек, что китайские инвесторы всего лишь скупают ноу-хау в Германии. Теперь же китайский инвестор приходит не только с деньгами, но и со своей технологией", - заявил премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов.
CATL была создана в 2011 году и быстро стала крупнейшим в Китае, а по некоторым данным и в мире, производителем аккумуляторных батарей для электромобилей. Основал компанию инженер Цзэн Юйцюнь.
Первый завод в Европе CATL решила разместить в Германии для того, чтобы быть ближе к основным клиентам - германским автопроизводителям BMW, Volkswagen и Daimler.
CATL сотрудничает с BMW с 2011 года. После объявления о строительстве завода в Тюрингии германский концерн объявил о подписании контракта на покупку аккумуляторов у китайского партнера на 4 млрд евро. Основная часть из них будет изготовлена в Китае, однако 1,5 млрд евро из этой суммы пойдут на закупку продукции нового предприятия в ФРГ, соинвестором которого станет BMW.
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