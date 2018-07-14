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Дальнее зарубежье 14.07.2018 10:17

Президент Мексики Ньето призвал Помпео принять меры для воссоединения членов семей иммигрантов

Госсекретарь США Майк Помпео, возглавляющий американскую делегацию в Мексике, встретился с действующим мексиканским главой Энрике Пеньей Ньетой, передает в пятницу телеканал Эй-Би-Си.

"В ходе визита мексиканский президент выразил обеспокоенность в связи с политикой правительства США по разделению семей иммигрантов. Президент призвал госсекретаря США незамедлительно принять меры для воссоединения членов этих семей на границе и подчеркнул необходимость выработки постоянного альтернативного решения, направленного, в первую очередь, на обеспечение благосостояния и прав детей (из Мексики - ИФ)", - приводит телеканал выдержки из заявления пресс-службы мексиканского главы.

Помимо этого, стороны договорились сотрудничать в рамках переговоров по североамериканскому соглашению по свободной торговле (НАФТА).

Прибывшая в Мексику делегация США состоит из М.Помпео, зятя американского лидера Джареда Кушнера, министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, а также министра финансов страны Стивена Мнучина.

"Я рад посетить Мексику в рамках моей первой поездки в качестве госсекретаря США", - написал М.Помпео в своем Twitter по прибытии в страну.

Ожидается, что М.Помпео также встретится с избранным мексиканским президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Темами переговоров станут двусторонние отношения с Вашингтоном, в том числе в сфере торговли и безопасности на границах. Стороны будут также обсуждать иммиграционную проблему, которая затрагивает оба государства.

Ранее избранный президент Мексики А.М.Л. Обрадор заявлял, что рассчитывает на заключение всеобъемлющего соглашения с США, а также на реализацию совместных мексиканско-американских проектов.

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Тэги: США, МЕКСИКА, ГОССЕКРЕТАРЬ, ВСТРЕЧА


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