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Дальнее зарубежье 14.07.2018 14:19

Еврокомиссия отложила рассмотрение слияния Siemens и Alstom до 21 ноября

Европейская комиссия, выполняющая функции главного антимонопольного регулятора ЕС, начала углубленную проверку слияния подразделений немецкой Siemens AG и французской Alstom SA в сфере железнодорожного машиностроения.

Как говорится в пресс-релизе ЕК, рассмотрение будет завершено не позднее 21 ноября.

Еврокомиссия выразила опасение, что слияние гигантов отрасли приведет к повышению цен на их продукцию, сокращению выбора у клиентов и снижению конкурентного давления, что может негативно отразиться на инновациях.

О планируемом слиянии было объявлено в сентябре прошлого года. Объединенная компания будет называться Siemens Alstom, она сохранит штаб-квартиру в пригороде Парижа, ее годовая выручка составит около 15,3 млрд евро.

Ранее обе компании сообщили, что ожидают завершения сделки во втором полугодии 2019 года.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ALSTOM/SIEMENS, СЛИЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]