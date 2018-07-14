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Дальнее зарубежье 14.07.2018 11:04

Израиль не потерпит нарушения своей границы в случае размещения Дамаском войск на юго-западе Сирии - посол в РФ

Присутствие только сирийской армии на границе с Израилем без проиранских формирований повысит шансы на возвращение спокойной ситуации на юге Сирии, считает посол Израиля в РФ Гарри Корен.

"Относительно планов Дамаска взять под контроль границу на юго-западе Сирии. Напоминаю, что до начала внутрисирийского конфликта она была спокойной. Надеемся, что так будет и в будущем. Шансы на это будут выше, если на этой границе будет находиться только сирийская армия без иранских и проиранских формирований. В любом случае, сложившаяся ситуация еще требует серьезной доработки", - сказал Г.Корен в интервью "Интерфаксу".

"В случае приближения сирийской армии к границе, мы не потерпим любого нарушения условий существующей зоны размежевания в районе Голан, установленной соглашениями 1974 года, тем более попыток нарушения наших государственных границ - сухопутных или воздушных", - подчеркнул он.

"На этой неделе сирийский беспилотник проник в наше воздушное пространство и был сбит израильской системой ПВО. В ответ мы нанесли удар по сирийским позициям", - напоснил посол.

Полностью интервью Г.Корена опубликовано на сайте www.interfax.ru

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, СИРИЯ, ГРАНИЦА, ВОЙСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]