Таджикским имамам рекомендовано ходить в музеи

Комитет по делам религии и упорядочению традиций при правительстве Таджикистана рекомендовал имам-хатибам соборных мечетей республики посещать музеи страны, заявил пресс-секретарь комитета Афшин Муким.

"Священнослужители обязаны знать историю своей земли, древнюю культуру предков и понять, что познание законов мироздания помогло нашим пращурам пройти через горнило многих войн и катаклизмов, сохранить свой язык, культуру. Изучение собственных истоков помогает понять традиции и верования других народов", - заявил А.Муким, выступая в эфире радио "FM Ховар".

Он сообщил, что на неделе 116 священнослужителей Гиссарской долины посетили Национальный музей в городе Душанбе. Раньше экскурсия в этот музей была организована для имам-хатибов городов Душанбе, Вахдат и Варзобского района.

А.Муким также сообщил, что в ближайшее время посетить музеи и исторические места собираются около 4 тысяч имам-хатибов соборных мечетей со всей республики.

В прошлом году по инициативе министра внутренних дел Таджикистана Рамазона Рахимзода Государственный академический театр имени Лахути посетили руководство и личный состав управлений центрального аппарата ведомств. После этого глава МВД порекомендовал сотрудникам милиции хотя бы раз в месяц посещать театр.