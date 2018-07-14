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Религия 14.07.2018 11:27

Таджикским имамам рекомендовано ходить в музеи

Комитет по делам религии и упорядочению традиций при правительстве Таджикистана рекомендовал имам-хатибам соборных мечетей республики посещать музеи страны, заявил пресс-секретарь комитета Афшин Муким.

"Священнослужители обязаны знать историю своей земли, древнюю культуру предков и понять, что познание законов мироздания помогло нашим пращурам пройти через горнило многих войн и катаклизмов, сохранить свой язык, культуру. Изучение собственных истоков помогает понять традиции и верования других народов", - заявил А.Муким, выступая в эфире радио "FM Ховар".

Он сообщил, что на неделе 116 священнослужителей Гиссарской долины посетили Национальный музей в городе Душанбе. Раньше экскурсия в этот музей была организована для имам-хатибов городов Душанбе, Вахдат и Варзобского района.

А.Муким также сообщил, что в ближайшее время посетить музеи и исторические места собираются около 4 тысяч имам-хатибов соборных мечетей со всей республики.

В прошлом году по инициативе министра внутренних дел Таджикистана Рамазона Рахимзода Государственный академический театр имени Лахути посетили руководство и личный состав управлений центрального аппарата ведомств. После этого глава МВД порекомендовал сотрудникам милиции хотя бы раз в месяц посещать театр.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ИМАМЫ, МУЗЕИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]