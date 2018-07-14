Таджикским имамам рекомендовано ходить в музеи

Комитет по делам религии и упорядочению традиций при правительстве Таджикистана рекомендовал имам-хатибам соборных мечетей республики посещать музеи страны, заявил пресс-секретарь комитета Афшин Муким.
"Священнослужители обязаны знать историю своей земли, древнюю культуру предков и понять, что познание законов мироздания помогло нашим пращурам пройти через горнило многих войн и катаклизмов, сохранить свой язык, культуру. Изучение собственных истоков помогает понять традиции и верования других народов", - заявил А.Муким, выступая в эфире радио "FM Ховар".
Он сообщил, что на неделе 116 священнослужителей Гиссарской долины посетили Национальный музей в городе Душанбе. Раньше экскурсия в этот музей была организована для имам-хатибов городов Душанбе, Вахдат и Варзобского района.
А.Муким также сообщил, что в ближайшее время посетить музеи и исторические места собираются около 4 тысяч имам-хатибов соборных мечетей со всей республики.
В прошлом году по инициативе министра внутренних дел Таджикистана Рамазона Рахимзода Государственный академический театр имени Лахути посетили руководство и личный состав управлений центрального аппарата ведомств. После этого глава МВД порекомендовал сотрудникам милиции хотя бы раз в месяц посещать театр.
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