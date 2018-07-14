Водка остается туристическим брендом России, убежден генсек UNWTO

Иностранных туристов в России привлекает не только богатая история, но и традиционные алкогольные напитки, считает генеральный секретарь Всемирной организации туризма при ООН (UNWTO) Зураб Пололикашвили.
"На сегодняшний день для туриста очень важна история, и в то же время очень важна гастрономия, что бы ни говорили. Я думаю, что водка — один из главных компонентов России, как для моей страны — вино. Когда к нам в Испанию люди приезжают в гости (З.Пололикашвили работал послом Грузии в Испании — ИФ), они после музея Прадо спрашивают, где самый хороший ресторан, где можно вино попить", — сказал он на пресс-конференции в Санкт-Петербурге в пятницу.
"Никак нельзя отделить одно от другого, нужно все эти активы использовать. У вас замечательные музеи, замечательные дворцы, замечательная водка опять-таки. Это замечательные туристические продукты", — добавил З.Пололикашвили.
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