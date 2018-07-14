Алиев соболезнует Хуссейну в связи с многочисленными жертвами терракта в Мастунге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования пакистанскому коллеге Мамнуну Хуссейну в связи с многочисленными жертвами в результате взрыва в городе Мастунг, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
«Весть о многочисленных человеческих жертвах, в результате совещенного мощного взрыва в городе Мастунг, глубоко опечалила меня. Мы крайне возмущены этим жестоким терактом и считаем важным решительную и продолжительную борьбу со всеми проявлениями терроризма», - говорится в сообщении президента И.Алиева.
Как сообщалось, по меньшей мере, 128 человек стали жертвами взрыва бомбы в городе Мастунг пакистанской провинции Белуджистан на юго-западе страны. Более 200 получили ранения и травмы.
Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ.
Взрыв прогремел на предвыборном митинге. СМИ отмечают, что главной целью нападения мог быть один из кандидатов на выборах в парламент - представитель Национальной партии Авами Сираж Райзани. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии. Как сообщает "Доун Ньюс", А.С.Райзани скончался.
Н.Аббасова
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