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Внешняя политика 14.07.2018 12:37

Алиев соболезнует Хуссейну в связи с многочисленными жертвами терракта в Мастунге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования пакистанскому коллеге Мамнуну Хуссейну в связи с многочисленными жертвами в результате взрыва в городе Мастунг, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Весть о многочисленных человеческих жертвах, в результате совещенного мощного взрыва в городе Мастунг, глубоко опечалила меня. Мы крайне возмущены этим жестоким терактом и считаем важным решительную и продолжительную борьбу со всеми проявлениями терроризма», - говорится в сообщении президента И.Алиева.

Как сообщалось, по меньшей мере, 128 человек стали жертвами взрыва бомбы в городе Мастунг пакистанской провинции Белуджистан на юго-западе страны. Более 200 получили ранения и травмы.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ.

Взрыв прогремел на предвыборном митинге. СМИ отмечают, что главной целью нападения мог быть один из кандидатов на выборах в парламент - представитель Национальной партии Авами Сираж Райзани. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии. Как сообщает "Доун Ньюс", А.С.Райзани скончался.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]