Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9817 RUR   0.0273 GBR   2.239 TRY   0.3502

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.33 Brent   74.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 35° Завтра 24° 33° 16 Июл 24° 32° 17 Июл 24° 32°

Спорт 14.07.2018 12:54

"Челси" возглавил бывший наставник "Наполи" Сарри

Лондонский ФК "Челси" объявил о назначении на пост главного тренера команды итальянца Маурицио Сарри.

Как сообщается на сайте клуба, 59-летний М.Сарри подписал трехлетний контракт.

"С нетерпением жду начала работы и встречи с игроками в понедельник", - приводятся слова М.Сарри.

"Надеюсь, мы сможем показать интересный футбол для наших болельщиков и бороться за трофеи, чего заслуживает этот клуб", - сказал специалист.

На посту главного тренера "Челси" М.Сарри сменил своего соотечественника Антони Конте, под руководством которого команда в прошедшем сезоне выиграла чемпионат Англии.

М.Сарри в последние годы возглавлял "Наполи", с которым в сезоне-2017/18 стал серебряным призером чемпионата Италии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АНГЛИЯ, ФУТБОЛ, КЛУБ, ТРЕНЕР


Похожие новости


Арсен Венгер покинет пост лондонский "Арсенал" в конце сезона Сборная Англии по футболу сосредоточена на подготовке к ЧМ-2018, подтвердил наставник команды Усэйн Болт сыграет за "Манчестер Юнайтед" в матче легенд против "Барселоны" - СМИ "Челси" отменил чемпионский парад из-за теракта в Манчестере Футболисты ЦСКА победили "Манчестер Сити" в матче Лиги чемпионов Надпись «Azerbaijan Land of Fire» появилась на футболках английского клуба

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]