"Челси" возглавил бывший наставник "Наполи" Сарри

Лондонский ФК "Челси" объявил о назначении на пост главного тренера команды итальянца Маурицио Сарри.
Как сообщается на сайте клуба, 59-летний М.Сарри подписал трехлетний контракт.
"С нетерпением жду начала работы и встречи с игроками в понедельник", - приводятся слова М.Сарри.
"Надеюсь, мы сможем показать интересный футбол для наших болельщиков и бороться за трофеи, чего заслуживает этот клуб", - сказал специалист.
На посту главного тренера "Челси" М.Сарри сменил своего соотечественника Антони Конте, под руководством которого команда в прошедшем сезоне выиграла чемпионат Англии.
М.Сарри в последние годы возглавлял "Наполи", с которым в сезоне-2017/18 стал серебряным призером чемпионата Италии.
Глава оборонного ведомства Азербайджана поручил усилить охрану военных объектов после беспорядков в Гяндже
Алиев соболезнует Хуссейну в связи с многочисленными жертвами терракта в Мастунге
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Solar Power построит первую в Грузии солнечную электростанцию за $4,5 млн
Китайская CATL построит в ФРГ завод по выпуску батарей для электромобилей за 240 млн евро
«Турецкие авиалинии» первый международный рейс из нового аэропорта в Стамбуле совершат в Азербайджан
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Украина закупает во Франции 55 вертолетов для системы авиабезопасности МВД
Палестино-американские отношения переживают не лучший период - Аббас
Трамп раскритиковал Обаму, обвинив его в бездействии в отношении 12 подозреваемых россиян
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Наталья Алиева назначена заместителем Председателя Caspian European Club
Банк Республика увеличил ипотечный портфель на 22%
Банк ВТБ (Азербайджан) продлевает действие сниженных процентных ставок по кредитам
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений