"Челси" возглавил бывший наставник "Наполи" Сарри

Лондонский ФК "Челси" объявил о назначении на пост главного тренера команды итальянца Маурицио Сарри.

Как сообщается на сайте клуба, 59-летний М.Сарри подписал трехлетний контракт.

"С нетерпением жду начала работы и встречи с игроками в понедельник", - приводятся слова М.Сарри.

"Надеюсь, мы сможем показать интересный футбол для наших болельщиков и бороться за трофеи, чего заслуживает этот клуб", - сказал специалист.

На посту главного тренера "Челси" М.Сарри сменил своего соотечественника Антони Конте, под руководством которого команда в прошедшем сезоне выиграла чемпионат Англии.

М.Сарри в последние годы возглавлял "Наполи", с которым в сезоне-2017/18 стал серебряным призером чемпионата Италии.