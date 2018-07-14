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Дальнее зарубежье 14.07.2018 13:12

Израиль нанес авиаудары по позициям ХАМАС в секторе Газа

ВВС Израиля в ночь на субботу атаковали военные объекты палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщает сайт издания "Джерузалем пост" со ссылкой на заявление израильской армии.

При этом отмечается, что израильские военные зафиксировали пуск не менее 31 ракетного снаряда боевиками ХАМАС, шесть снарядов были перехвачены противоракетной системой "Железный купол".

В свою очередь, палестинские СМИ сообщают, что израильские ракеты поразили, в том числе, лагерь беженцев, расположенный в центральной части сектора Газа.

"Джерузалем пост" отмечает, что удары с воздуха были ответом на ранение офицера израильской армии гранатой, брошенной пятнадцатилетним палестинцем, который позже был убит.

Накануне "Таймс оф Исраэл" со ссылкой на палестинский Минздрав сообщила, что палестинский подросток скончался в результате огнестрельного ранения в ходе столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа.

Согласно информации израильских военнослужащих, в пятницу тысячи человек приняли участия в демонстрациях. Они бросали в солдат Армии обороны Израиля бутылки с зажигательной смесью и булыжники.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ВВС, ГАЗА, УДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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