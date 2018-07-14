Президент Белоруссии Александр Лукашенко 15 июля по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина посетит Москву, где на стадионе "Лужники" будет присутствовать на церемонии закрытия и финальном матче Чемпионата мира по футболу, сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

Как передает госагентство БелТА, Н.Эйсмонт отметила, что А.Лукашенко, как и многие другие болельщики, внимательно следил за событиями на ЧМ-2018 - матчами группового этапа и особенно на стадии плей-офф.

"Президент, в том числе, высоко оценил результаты игры хозяев турнира - российской сборной, которая очень хорошо показала себя", - сказала пресс-секретарь.

"И в целом, по мнению главы государства, по ходу чемпионата многие команды показали первоклассный футбол. В каждом матче присутствовала интрига, вне зависимости от регалий игроков и ранга фаворитов. Этот мундиаль поистине стал открытием новых звездных команд", - отметила Н.Эйсмонт.

Отвечая на вопрос о том, за команду какой страны белорусский президент будет болеть во время финального матча, она подчеркнула, что президент, прежде всего, будет болеть "за красивый и результативный футбол".

Как сообщалось, в воскресенье в финале ЧМ-2018 сыграют сборные Франции и Хорватии.