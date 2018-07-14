Украина закупает во Франции 55 вертолетов для системы авиабезопасности МВД

Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters для системы авиационной безопасности и защиты украинского Министерства внутренних дел.
Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина", церемония подписания состоялась в субботу в Киеве при участии премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, главы МВД Арсена Авакова и посла Франции Изабель Дюмон.
С украинской стороны контракт подписал директор госпредприятия УАТП "Хорив-АВИА" Геннадий Балла, с французской - исполнительный директор Airbus Том Эндерс.
"Этот контракт дает возможность использовать 55 вертолетов для обеспечения безопасности наших граждан. Это беспрецедентный объем, и он открывает новые возможности сотрудничества", - отметил В. Гройсман.
Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой после подписания документа уточнил, что был подписан контракт на поставку 55 вертолетов для всех подразделений МВД. Вертолеты будут предназначены для широкого спектра миссий: наблюдение за границей, выполнение полицейских функций, миссии гражданской защит".
Согласно контракту, в Украину поступят 21 вертолет Н225, 10 вертолетов Н145 и 24 вертолета Н125. Стоимость контракта составила 555 млн евро, которая учитывает как закупку вертолетов, так техническую поддержку и обучение пилотов и обслуживающего персонала. Часть средств предоставляет пул французских банков, а также казначейство Франции в форме среднесрочных кредитов.
По данным La Tribune, подписанное соглашение предусматривает закупку украинской стороной у Airbus Helicopters вертолетов H125, H145 и H225. Общая сумма сделки оценивается в порядка EUR 555 млн. Поставка первых четырех вертолетов H225 Super Puma украинскому заказчику намечена на 2018 год.
В связи с этим La Tribune также уточняло: часть закупаемых украинской стороной у Airbus машин будет новыми, часть вертолетов, в частности, тяжелые H225 грузоподъемностью более 10 тонн, принадлежат французской лизинговой Parilease - дочерней компании BNP Paribas.
До недавнего времени планируемые к поставке Украине вертолеты Н225 находились в эксплуатации международной компании CHC Helicopter, но после аварии одного из них в апреле 2016 года в Северном море в Норвегии в мае того же года действие лизингового договора было прекращено, согласно 11-й главе закона США о банкротстве, пишет издание.
В 2017 году МВД озвучило планы по созданию в Украине уже в 2018 году государственной системы вертолетной службы спасения и реагирования на чрезвычайные ситуации, которая будет оснащена вертолетами украинского и западного производства.
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