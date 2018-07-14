Трамп раскритиковал Обаму, обвинив его в бездействии в отношении 12 подозреваемых россиян

Президент США Дональд Трамп подверг критике своего предшественника Барака Обаму, упрекнув его в бездействии в отношении россиян, подозреваемых во вмешательстве в американские выборы.
"Истории, которые вы слышали вчера о 12 россиянах, произошли во время администрации Обамы, а не при администрации Трампа. Почему они ничего не сделали с этим, особенно когда сообщалось, что президент Обама был проинформирован ФБР в сентябре перед выборами?", - написал Д.Трамп в своем Twitter.
Ранее заместитель генпрокурора США Род Розенстайн сообщил, что власти США предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб.
Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера по возможным связям команды Д.Трампа с Россией.
Подозреваемых обвиняют во взломе компьютерных сетей Национального комитета Демократической партии США, Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также в публикации украденных в результате взлома электронных писем в интернете.
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