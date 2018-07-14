Трамп перед встречей с Путиным сыграет в гольф в Шотландии

Перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, президент США Дональд Трамп сыграет в гольф на принадлежащем ему гольф-курорте в Шотландии.

"Я прибыл в Шотландию, и два дня пробуду в "Трамп Тёрнберри", проводя встречи, телефонные разговоры и, надеюсь, немного поиграть в гольф - мой любимый вид активного отдыха. Погода чудесная, а само это место невероятное. Завтра я отправляюсь в Хельсинки, чтобы в понедельник встретиться с Владимиром Путиным", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

Переговоры лидеров США и РФ запланированы на 16 июля, они состоятся в Хельсинки.