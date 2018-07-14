Глава МИД ФРГ скептически относится к призыву Трампа увеличить расходы на оборону

Увеличение военных расходов странами НАТО не сделает мир безопаснее, полагает глава МИД ФРГ Хейко Маас.
"Мы знаем, что мир и безопасность не даются просто так. Но четыре процента расходов на оборону не сделают наш мир более безопасным. Вместо этого нам необходимо проявлять больше уважения к правилам и международному порядку", - написал Х.Маас Twitter.
Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс подтвердила агентству "Ассошиэйтед пресс", что президент США Дональд Трамп выдвигал идею о повышении военных расходов стран-членов НАТО до 4% ВВП в ходе встрече за закрытыми дверями с участниками саммита НАТО в Брюсселе в среду.
По подсчетам НАТО 15 членов альянса, то есть чуть более половины, смогут достичь уровня военных расходов в 2% ВВП к 2024 году, как было согласовано ранее.
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