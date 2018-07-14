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Дальнее зарубежье 14.07.2018 16:30

Глава МИД ФРГ скептически относится к призыву Трампа увеличить расходы на оборону

Увеличение военных расходов странами НАТО не сделает мир безопаснее, полагает глава МИД ФРГ Хейко Маас.

"Мы знаем, что мир и безопасность не даются просто так. Но четыре процента расходов на оборону не сделают наш мир более безопасным. Вместо этого нам необходимо проявлять больше уважения к правилам и международному порядку", - написал Х.Маас Twitter.

Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс подтвердила агентству "Ассошиэйтед пресс", что президент США Дональд Трамп выдвигал идею о повышении военных расходов стран-членов НАТО до 4% ВВП в ходе встрече за закрытыми дверями с участниками саммита НАТО в Брюсселе в среду.

По подсчетам НАТО 15 членов альянса, то есть чуть более половины, смогут достичь уровня военных расходов в 2% ВВП к 2024 году, как было согласовано ранее.

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Тэги: ФРГ, ОБОРОНА, РАCХОДЫ, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]