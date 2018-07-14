Палестино-американские отношения переживают не лучший период - Аббас

Палестинский лидер Махмуд Аббас на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным отметил неконструктивную позицию нынешнего руководства США по палестино-израильской проблеме, которая даже вынудила его администрацию заморозить контакты с Вашингтоном.
"Наши отношения с США переживают не лучший период своей истории. Как вы знаете, мы остановили все наши контакты с американцами", - сказал он на встрече с В.Путиным в субботу в Москве.
По словам М.Аббаса, в первую очередь, это связано с тем, что США "пытаются реализовать так называемую "сделку века", и первым шагом на пути реализации этого плана стал перенос посольства США в Иерусалим".
Он также заметил, что американская администрация решила прекратить обсуждение проблемы палестинских беженцев.
"Мы противостоим попыткам американцев навязать свои решения по самым чувствительным проблемам Палестины", - подытожил М.Аббас.
Кроме того, палестинский лидер пожаловался на активную поселенческую политику Израиля.
"Сегодня наш регион и Палестина переживают сложное время. Назревает очередной кризис в отношении ситуации в Палестине. В первую очередь, это попытки и планы Израиля по новым поселениям в пригороде Кудс", - сказал М.Аббас.
"Мы чувствуем опасность, и тысячам людей, которые проживают в упомянутом мной районе, приходится не спать днем и ночью, чтобы израильскому руководству не удалось реализовать свои планы", - добавил он.
Он подчеркнул, что палестинская администрация пытается противостоять поселенческой активности Израиля любыми средствами.
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