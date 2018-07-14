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Это интересно 14.07.2018 16:46

Индийскую усыпальницу Тадж-Махал могут снести

Верховный суд Индии пригрозил властям страны сносом или закрытием мавзолея Тадж-Махал, если они не будут следить за состоянием архитектурного строения, сообщает газета Times of India.

"Верховный суд Индии пригрозил властям страны сносом или закрытием мавзолея Тадж-Махал, если они не будут следить за состоянием памятника архитектуры. Для его сохранения от властей требуют закрыть близлежащие промышленные предприятия и отреставрировать усыпальницу", - пишет издание.

Ранее Археологическая служба Индии сообщила о плачевном состоянии памятника архитектуры, обвинив в этом химическое отравление воздуха и воды в реке Ямуна поблизости.

"Водоросли, застойная и грязная вода, а также последующее размножение насекомых в реке Ямуна, на берегу которой находится Тадж-Махал, наносят непоправимый вред зданию. Из-за грязного воздуха усыпальница стала желтого цвета, вместо белого. Она утратила свой исторический облик", - отмечает издание.

О том, что памятник требует реставрации разговоры шли давно, однако власти Индии тянули с этим вопросом до критической точки.

Тадж-Махал - гробница, построенная в 17 веке императором Шах-Джаханом для своей любимой жены. Ежедневно ее посещают от 10 до 15 тыс. туристов, но в выходные дни их число может достигать 50 тысяч. С 1 апреля 2018 года власти ограничили посещение индийской гробницы тремя часами.

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Тэги: ИНДИЯ, ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ, СНОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]