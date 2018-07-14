Индийскую усыпальницу Тадж-Махал могут снести

Верховный суд Индии пригрозил властям страны сносом или закрытием мавзолея Тадж-Махал, если они не будут следить за состоянием архитектурного строения, сообщает газета Times of India.
"Верховный суд Индии пригрозил властям страны сносом или закрытием мавзолея Тадж-Махал, если они не будут следить за состоянием памятника архитектуры. Для его сохранения от властей требуют закрыть близлежащие промышленные предприятия и отреставрировать усыпальницу", - пишет издание.
Ранее Археологическая служба Индии сообщила о плачевном состоянии памятника архитектуры, обвинив в этом химическое отравление воздуха и воды в реке Ямуна поблизости.
"Водоросли, застойная и грязная вода, а также последующее размножение насекомых в реке Ямуна, на берегу которой находится Тадж-Махал, наносят непоправимый вред зданию. Из-за грязного воздуха усыпальница стала желтого цвета, вместо белого. Она утратила свой исторический облик", - отмечает издание.
О том, что памятник требует реставрации разговоры шли давно, однако власти Индии тянули с этим вопросом до критической точки.
Тадж-Махал - гробница, построенная в 17 веке императором Шах-Джаханом для своей любимой жены. Ежедневно ее посещают от 10 до 15 тыс. туристов, но в выходные дни их число может достигать 50 тысяч. С 1 апреля 2018 года власти ограничили посещение индийской гробницы тремя часами.
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