Президенты России и Габона не исключают возможности сотрудничества для урегулирования конфликта в ЦАР

Африканские страны нуждаются в сотрудничестве с Россией, заявил президенту РФ Владимиру Путину его габонский коллега Али Бен Бонго Ондимба.
"Господин президент, я приехал для того, чтобы сказать то, что вам уже известно: Африка в вас нуждается ", - заявил он в начале встречи с В.Путиным.
Габонский президент отметил значительные возможности России, которые могли бы быть использованы на благо африканского континента.
В частности, А.Ондимба заметил, что Россия и Габон могли бы сотрудничать для урегулирования конфликта в соседней Центральной Африканской Республике.
"Сегодня об Африке говорят все. Этот континент обладает богатейшими ресурсами. И сейчас мы наблюдаем за тем, как многие крупные государства борются между собой, чтобы получить доступ к этим богатейшим ресурсам. Но проблема заключается в том, что очень часто это осуществляется без непосредственного участия африканцев", - заметил президент Габона.
В свою очередь, В.Путин обратил внимание, что в нынешнем году отмечается 45 лет установления дипотношений между двумя странами.
Он отметил хороший уровень развития двусторонних отношений, указав, тем не менее, на достаточно низкий уровень товарооборота, хотя и тут наблюдается хорошая динамика роста.
"У нас есть над чем работать, включая и региональное урегулирование в Центральной Африке", - сказал он.
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