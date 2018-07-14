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Регион 14.07.2018 17:00

Президенты России и Габона не исключают возможности сотрудничества для урегулирования конфликта в ЦАР

Африканские страны нуждаются в сотрудничестве с Россией, заявил президенту РФ Владимиру Путину его габонский коллега Али Бен Бонго Ондимба.

"Господин президент, я приехал для того, чтобы сказать то, что вам уже известно: Африка в вас нуждается ", - заявил он в начале встречи с В.Путиным.

Габонский президент отметил значительные возможности России, которые могли бы быть использованы на благо африканского континента.

В частности, А.Ондимба заметил, что Россия и Габон могли бы сотрудничать для урегулирования конфликта в соседней Центральной Африканской Республике.

"Сегодня об Африке говорят все. Этот континент обладает богатейшими ресурсами. И сейчас мы наблюдаем за тем, как многие крупные государства борются между собой, чтобы получить доступ к этим богатейшим ресурсам. Но проблема заключается в том, что очень часто это осуществляется без непосредственного участия африканцев", - заметил президент Габона.

В свою очередь, В.Путин обратил внимание, что в нынешнем году отмечается 45 лет установления дипотношений между двумя странами.

Он отметил хороший уровень развития двусторонних отношений, указав, тем не менее, на достаточно низкий уровень товарооборота, хотя и тут наблюдается хорошая динамика роста.

"У нас есть над чем работать, включая и региональное урегулирование в Центральной Африке", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АФРИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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