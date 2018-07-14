ФИФА простила хорватскому футболисту Виде второе видео с лозунгом украинских националистов

Международная федерация футбола (ФИФА) не стала наказывать хорватского защитника Домагоя Вида за второе видео, в котором он произносит лозунг украинских националистов.

"После тщательного анализа второго видео, появившегося в СМИ, глава дисциплинарного комитета пришел к выводу, что запись была сделана до того, как на Д.Виду были наложены санкции", - говорится в сообщении ФИФА, поступившем в "Интерфакс" в субботу.

За первое видео с заявлением "Слава Украине!" ФИФА вынесла Д.Виде предупреждение.

А помощник тренера сборной Огнен Вукоевич за то, что выложил видео в Интернет, должен будет заплатить штраф в 15 тыс. швейцарских франков.

В воскресенье в финале ЧМ сборная Хорватии сыграет против сборной Франции.