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Спорт 14.07.2018 18:43

Англия получила предупреждение за поведение группы британских болельщиков на матче с Хорватией

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола предупредил Футбольную ассоциацию Англии в связи с поведением группы английских болельщиков, которые скандировали политические лозунги во время полуфинального матча Чемпионата мира с Хорватией, сообщает пресс-служба ФИФА.

Отмечается, что решение принималось на основании анализа имеющихся материалов и всех факторов, которые сопутствовали этому инциденту. Дисциплинарный комитет FIFA принял во внимание то, что к данному инциденту привела активность очень маленькой группы болельщиков.

Помимо этого, Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение оштрафовать Футбольную ассоциацию Англию на 70 тысяч швейцарских франков за нарушение маркетинговых правил ФИФА и правил экипировки и вынес предупреждение. В частности, два члена английской сборной демонстрировали игровую экипировку неавторизированных коммерческих брендов во время упомянутого выше матча.

Ранее ФИФА предупреждала Футбольную ассоциацию Англии о возможных санкциях и просила прекратить эти действия, а 10 июля 2018 года Футбольную ассоциацию Англии уже наказали за аналогичные нарушения большим числом игроков.

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Тэги: АНГЛИЯ, ФИФА, БОЛЕЛЬЩИКИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]