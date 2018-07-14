Англия получила предупреждение за поведение группы британских болельщиков на матче с Хорватией

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола предупредил Футбольную ассоциацию Англии в связи с поведением группы английских болельщиков, которые скандировали политические лозунги во время полуфинального матча Чемпионата мира с Хорватией, сообщает пресс-служба ФИФА.
Отмечается, что решение принималось на основании анализа имеющихся материалов и всех факторов, которые сопутствовали этому инциденту. Дисциплинарный комитет FIFA принял во внимание то, что к данному инциденту привела активность очень маленькой группы болельщиков.
Помимо этого, Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение оштрафовать Футбольную ассоциацию Англию на 70 тысяч швейцарских франков за нарушение маркетинговых правил ФИФА и правил экипировки и вынес предупреждение. В частности, два члена английской сборной демонстрировали игровую экипировку неавторизированных коммерческих брендов во время упомянутого выше матча.
Ранее ФИФА предупреждала Футбольную ассоциацию Англии о возможных санкциях и просила прекратить эти действия, а 10 июля 2018 года Футбольную ассоциацию Англии уже наказали за аналогичные нарушения большим числом игроков.
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