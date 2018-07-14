Потушить пожар в горном лесу на севере Грузии помог дождь

Пожар, с которым четыре дня боролись в горном лесу в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети на севере Грузии, полностью ликвидирован, сообщил губернатор региона Арчил Джапаридзе журналистам в субботу.

"Опасности возникновения новых очагов возгорания больше нет", - сказал глава региона.

В свою очередь, руководитель администрации Лентехского муниципалитета отметил, что полной ликвидации огня способствовал дождь, который помог пожарным погасить последние очаги продолжающего все эти дни гореть в лесу торфа.

Ранее сообщалось, что из-за сложного рельефа тяжелая техника не могла подобраться к очагам возгорания, в связи с чем к тушению огня, которое пожарные вели вручную на земле, был подключен вертолет пограничной полиции МВД Грузии.

По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, на месте изначально работали 120 пожарных-спасателей, количество которых в последние два дня было увеличено до 250 за счет привлечения дополнительной живой силы из соседних регионов и из Тбилиси.

Причиной пожара, по предварительной версии, стал удар молнии. Согласно первичным подсчетам, огнем уничтожено три гектара леса.