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Регион 14.07.2018 18:00

Потушить пожар в горном лесу на севере Грузии помог дождь

Пожар, с которым четыре дня боролись в горном лесу в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети на севере Грузии, полностью ликвидирован, сообщил губернатор региона Арчил Джапаридзе журналистам в субботу.

"Опасности возникновения новых очагов возгорания больше нет", - сказал глава региона.

В свою очередь, руководитель администрации Лентехского муниципалитета отметил, что полной ликвидации огня способствовал дождь, который помог пожарным погасить последние очаги продолжающего все эти дни гореть в лесу торфа.

Ранее сообщалось, что из-за сложного рельефа тяжелая техника не могла подобраться к очагам возгорания, в связи с чем к тушению огня, которое пожарные вели вручную на земле, был подключен вертолет пограничной полиции МВД Грузии.

По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, на месте изначально работали 120 пожарных-спасателей, количество которых в последние два дня было увеличено до 250 за счет привлечения дополнительной живой силы из соседних регионов и из Тбилиси.

Причиной пожара, по предварительной версии, стал удар молнии. Согласно первичным подсчетам, огнем уничтожено три гектара леса.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЛЕС, ПОЖАР, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]