Порошенко просит Airbus Helicopters разрешить направить часть покупаемых для МВД Украины вертолетов в армию

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с представителями компании Airbus Helicopters, которая намерена поставить Украине 55 вертолетов, отметил, что часть этой авиатехники могла бы пойти в Вооруженные силы Украины, и попросил внести уточнения при реализации контракта.

Как сообщает в субботу пресс-служба президента Украины, в ходе встречи П.Порошенко отметил потребность Вооруженных сил Украины в вертолетах.

"Сумма, выделяемая на этот контракт, является очень значительной, и мы бы просили, чтобы часть этого контракта, часть вертолетов, могла бы пойти для Вооруженных сил Украины", - сказал он, попросив учесть это пожелание при подготовке основного соглашения, подписание которого должно состояться через месяц.

П.Порошено отметил, что также поручил премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и министру внутренних дел Арсену Авакову проработать этот вопрос и при необходимости внести уточнения по комплектации вертолетов для таких целей.

"Мы имеем полную и единую позицию украинской стороны. Был бы очень признателен, если бы мы могли внести это уточнение при реализации контракта", - сказал президент, отметив, что Украина и Франция уже имеют положительный опыт сотрудничества с французскими компаниями.

Во встрече приняли участие исполнительный директор Airbus Helicopters Бруно Эвеном (Bruno Even), старший вице-президент, директор по региону Европа компании Оливье Мишалоном (Olivier Michalon) и посол Франции на Украине Изабель Дюмон.

Ранее сообщалось, что Украина и Airbus Helicopters подписали контракт на приобретение 55 вертолетов для системы авиационной безопасности и защиты украинского Министерства внутренних дел.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой после подписания документа уточнил, что был подписан контракт на поставку 55 вертолетов для всех подразделений МВД. Вертолеты будут предназначены для широкого спектра миссий: наблюдение за границей, выполнение полицейских функций, миссии гражданской защит".

Согласно контракту, в Украину поступят 21 вертолет Н225, 10 вертолетов Н145 и 24 вертолета Н125. Стоимость контракта составила 555 млн евро, которая учитывает как закупку вертолетов, так техническую поддержку и обучение пилотов и обслуживающего персонала. Часть средств предоставляет пул французских банков, а также казначейство Франции в форме среднесрочных кредитов.

По данным La Tribune, подписанное соглашение предусматривает закупку украинской стороной у Airbus Helicopters вертолетов H125, H145 и H225. Общая сумма сделки оценивается в порядка EUR 555 млн. Поставка первых четырех вертолетов H225 Super Puma украинскому заказчику намечена на 2018 год.

В связи с этим La Tribune также уточняло: часть закупаемых украинской стороной у Airbus машин будет новыми, часть вертолетов, в частности, тяжелые H225 грузоподъемностью более 10 тонн, принадлежат французской лизинговой Parilease - дочерней компании BNP Paribas.

До недавнего времени планируемые к поставке Украине вертолеты Н225 находились в эксплуатации международной компании CHC Helicopter, но после аварии одного из них в апреле 2016 года в Северном море в Норвегии в мае того же года действие лизингового договора было прекращено, согласно 11-й главе закона США о банкротстве, пишет издание.

В 2017 году МВД озвучило планы по созданию в Украине уже в 2018 году государственной системы вертолетной службы спасения и реагирования на чрезвычайные ситуации, которая будет оснащена вертолетами украинского и западного производства.