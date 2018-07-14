Великобритания пытается политизировать ОЗХО и нанести ущерб ее репутации - посольство РФ

Посольство России в Великобритании считает, что новое обращение Лондона в ОЗХО с просьбой "независимо подтвердить" тип нервно-паралитического вещества, примененного в Эймсбери, нанесет ущерб репутации Организации и имиджу Соединенного Королевства.
"Процедура "независимой верификации" нервнопаралитического вещества, вновь инициированная британской стороной, является нетранспарентной, выходит за рамки обозначенных в КЗХО механизмов", - говорится в ответе пресс-секретаря посольства на вопрос СМИ относительно нового обращения Великобритании в ОЗХО.
Дипломатическое ведомство подчеркнуло, что "данная инициатива - еще один шаг по политизации ОЗХО в ущерб ее репутации".
Посольство "в связи с обращением Лондона в ОЗХО с целью "независимого подтверждения международными экспертами" типа нервнопаралитического вещества, которым были отравлены Ч.Роули и Д.Стерджес", напоминает, что Россия "неоднократно предлагала задействовать прописанные в п.2 статьи IX КЗХО механизмы для совместного расследования инцидента со Скрипалями в Солсбери в марте этого года".
Российское диппредставительство призывает "британские власти проявить открытость в расследовании, пока еще можно попытаться исправить тот ущерб, который они уже нанесли международному имиджу своей страны".
Как сообщалось, 30 июня в городе Эймсбери мужчина и женщина были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Позже женщина скончалась.
Позднее британская полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за случай со Скрипалями британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.
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