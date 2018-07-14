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СНГ 14.07.2018 18:12

Молдавия не хочет дружить с Западом против России - Додон

Приближающиеся выборы в Молдавии могут привести к власти парламент и правительство, которые будут настроены более дружественно по отношению к России, считает молдавский президент Игорь Додон.

"Наша позиция четкая и понятная: мы хотим дружить со всеми, но не хотим, чтобы нас использовали геополитически против кого-то. Дружить с Западом против России мы не намерены", - сказал он в начале встречи с президентом России Владимиром Путиным в субботу в Москве.

"Это моя позиция, и несмотря на то, что внутри страны пока что есть правительство и парламентское большинство, которые думают, может быть, иначе, но через несколько месяцев у нас выборы, и ситуация поменяется", - добавил И.Додон.

Он также выразил надежду на скорую встречу с назначенным на пост спецпредставителя президента России по торгово-экономическим отношениям с Молдавией Дмитрием Козаком.

Президент Молдавии поблагодарил российскую сторону за содействие в получении его страной статуса наблюдателя в ЕАЭС.

И.Додон заметил, что благодаря плотному взаимодействию между Россией и Молдавией за период его президентства удалось решить ряд вопросов, в частности, увеличить экспорт молдавских товаров в Россию, урегулировать проблему молдавских мигрантов в России и добиться продвижения по приднестровскому урегулированию.

"Хочу в связи с этим еще раз подтвердить свою позицию и позицию большинства граждан Республики Молдова: мы считаем, что миротворческая миссия, роль российских миротворцев - это успешная миссия, и попытки как-то подорвать и поставить под сомнение... поверьте, большинство граждан Республики Молдова это понимают", - сказал он.

"На следующей неделе у нас 26 лет этой миротворческой миссии. Мы считаем ее успешной, ее нужно продолжить", - добавил И.Додон.

Отдельно И.Додон остановился на проходящем в России Чемпионате мира по футболу. Он поздравил российскую сторону с успешной организацией турнира, в сборную РФ - с удачным выступлением, отметив, что вся Молдавия болела за российских футболистов.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]