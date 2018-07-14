Молдавия не хочет дружить с Западом против России - Додон

Приближающиеся выборы в Молдавии могут привести к власти парламент и правительство, которые будут настроены более дружественно по отношению к России, считает молдавский президент Игорь Додон.
"Наша позиция четкая и понятная: мы хотим дружить со всеми, но не хотим, чтобы нас использовали геополитически против кого-то. Дружить с Западом против России мы не намерены", - сказал он в начале встречи с президентом России Владимиром Путиным в субботу в Москве.
"Это моя позиция, и несмотря на то, что внутри страны пока что есть правительство и парламентское большинство, которые думают, может быть, иначе, но через несколько месяцев у нас выборы, и ситуация поменяется", - добавил И.Додон.
Он также выразил надежду на скорую встречу с назначенным на пост спецпредставителя президента России по торгово-экономическим отношениям с Молдавией Дмитрием Козаком.
Президент Молдавии поблагодарил российскую сторону за содействие в получении его страной статуса наблюдателя в ЕАЭС.
И.Додон заметил, что благодаря плотному взаимодействию между Россией и Молдавией за период его президентства удалось решить ряд вопросов, в частности, увеличить экспорт молдавских товаров в Россию, урегулировать проблему молдавских мигрантов в России и добиться продвижения по приднестровскому урегулированию.
"Хочу в связи с этим еще раз подтвердить свою позицию и позицию большинства граждан Республики Молдова: мы считаем, что миротворческая миссия, роль российских миротворцев - это успешная миссия, и попытки как-то подорвать и поставить под сомнение... поверьте, большинство граждан Республики Молдова это понимают", - сказал он.
"На следующей неделе у нас 26 лет этой миротворческой миссии. Мы считаем ее успешной, ее нужно продолжить", - добавил И.Додон.
Отдельно И.Додон остановился на проходящем в России Чемпионате мира по футболу. Он поздравил российскую сторону с успешной организацией турнира, в сборную РФ - с удачным выступлением, отметив, что вся Молдавия болела за российских футболистов.
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