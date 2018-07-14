Правоохранительные органы Азербайджана с начала 2018 года обезвредили более 440 преступных групп -МВД

Правоохранительные органы Азербайджана в I-ом полугодии 2018 года обезвредили более 440 преступных групп, заявил первый заместитель министра внутренних дел республики Вилаят Эйвазов.
«В первой половине года в Азербайджане была обезврежена 441 преступная группа, в том числе 47 групп, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. За незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия к уголовной ответственности привлечено 82 человека», - сказал В.Эйвазов на заседании коллегии министерства в субботу.
По его словам, в январе-июне 2018 года в Азербайджане было зарегистрировано 12,844 тыс. преступлений. «При этом 89,4% преступлений не представляли большой опасности для общественности, 10,6% - составили тяжкие и особо тяжкие преступления", - отметил В.Эйвазов
Он сообщил, что в отчетный период 2018 года по сравнению с показателями I-го полугодия 2017 года число преступлений сократилось на 3,4%. В частности, на 28,6% уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, на 2,9% - случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 14% - преступлений против собственности, в том числе на 7,1% - ограблений, на 12,7%- разбоев.
В.Эйвазов отметил, что по "горячим следам" в течение в I-ом полугодии 2018 года удалось раскрыть 967 преступлений. «В связи с поступившими на «горячую линию – 102» сигналами было предотвращено совершение 5,153 тыс. противоправных действия и возбуждено 1, 993 тыс. уголовных дела», - подчеркнул первый замминистра.
Он также подчеркнул, что в январе-июне 2018 года сократилось на 5% случаев дорожно-транспортных происшествий . Как результат, число скончавшихся в результате аварий снизилось на 1,3%, число пострадавших – на 8,3%.
"Совместно с органами прокуратуры были раскрыты 188 преступлений, совершенных в прошлые годы», - сказал В.Эйвазов.
Н.Аббасова
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