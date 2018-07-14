В Азербайджане в I полугодии из незаконного оборота изъято около 735 кг наркотических веществ

Правоохранительные органы Азербайджана в I полугодии 2018 года изъяли из незаконного оборота в Азербайджане 734,4 кг наркотических веществ, заявил первый заместитель министра внутренних дел Вилаят Эйвазов.
«В рамках борьбы с транснациональным наркотрафиком в I-ом полугодии 2018 году по установленным 1708 фактам, в том числе 525 фактам продажи, у преступников изъято 734,4 кг наркотических средств, что на 131 кг больше, чем в январе-июне 2017 года", - сказал В.Эйвазов в субботу на заседании коллегии ведомства, посвященной итогам первой половины 2018 года.
Кроме того, по его словам, за отчетный период удалось раскрыть более 100 преступлений, связанных с траффикингом.
«В I-ом полугодии 2018 года выявлено 105 преступлений, связанных с торговлей людьми и обезврежено 8 преступных групп. По этим фактам 17 человек были привлечены к судебной ответственности, и обеспечена реинтеграция в общество 66 человек, ставших жертвами трафикинга», - отметил В.Эйвазов.
Первый замминистра также сообщил, что в первой половине 2018 года степень возмещения материального ущерба государству, юридическим и физическим лицам в ходе расследования увеличилась на 14,6 процентных пункта и составила 88,3%.
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