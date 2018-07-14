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Внешняя политика 14.07.2018 20:42

Президент Азербайджана 20 июля совершит визит во Францию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 июля совершит во Францию, заявила посол Франции в Баку Аурелия Бушез журналистам в субботу.

"В рамках визита состоится первая официальная встреча президентов Азербайджана и Франции. Эта встреча продемонстрирует возможность нашего сотрудничества и мощь двухсторонних политических взаимоотношений ", - сказала А.Бушез.

По ее словам, также встреча лидеров двух стран даст возможность «еще раз подтвердить активность Франции в Минской группе ОБСЕ».

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛИЕВ, ФРАНЦИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]