Президент Азербайджана 20 июля совершит визит во Францию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 июля совершит во Францию, заявила посол Франции в Баку Аурелия Бушез журналистам в субботу.
"В рамках визита состоится первая официальная встреча президентов Азербайджана и Франции. Эта встреча продемонстрирует возможность нашего сотрудничества и мощь двухсторонних политических взаимоотношений ", - сказала А.Бушез.
По ее словам, также встреча лидеров двух стран даст возможность «еще раз подтвердить активность Франции в Минской группе ОБСЕ».
Н.Аббасова
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