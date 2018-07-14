Президент Азербайджана 20 июля совершит визит во Францию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 июля совершит во Францию, заявила посол Франции в Баку Аурелия Бушез журналистам в субботу.

"В рамках визита состоится первая официальная встреча президентов Азербайджана и Франции. Эта встреча продемонстрирует возможность нашего сотрудничества и мощь двухсторонних политических взаимоотношений ", - сказала А.Бушез.

По ее словам, также встреча лидеров двух стран даст возможность «еще раз подтвердить активность Франции в Минской группе ОБСЕ».

Н.Аббасова