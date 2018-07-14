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Регион 14.07.2018 21:01

В грузинской Раче вышедшая из берегов Риони затопила дома, повредила дороги и мосты

Сильный ливень в субботу создал серьезные проблемы жителям ряда сел в высокогорном регионе Рача на севере Грузии, где вышедшие из берегов река Риони и ее притоки подтопили жилые дома и сельскохозяйственные угодья, разрушили дороги и мосты.

Как сообщают грузинские СМИ, на территории Онского муниципалитета почти полностью оказалось в воде село Геби, где разбушевавшаяся река унесла мост, в результате чего 50 семей оказались отрезаны от внешнего мира.

От обрушившейся на регион водной стихии пострадали и села соседнего с Онским Амбролаурского муниципалитета. В частности, в селе Лихети на автомобильную дорогу сошел оползень, а в селе Уреви мощные потоки воды размыли дороги и затопили дома и дворы, а также приусадебные участки местных жителей.

По информации СМИ, на местах находятся руководители региона и муниципалитетов. Мобилизованы соответствующие службы и техника, которые ждут, когда уровень воды в Риони и ее притоках начнет снижаться, чтобы приступить к расчистке дорог и восстановительным работам.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЛИВЕНЬ, ПОСЛЕДСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]