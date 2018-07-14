В грузинской Раче вышедшая из берегов Риони затопила дома, повредила дороги и мосты

Сильный ливень в субботу создал серьезные проблемы жителям ряда сел в высокогорном регионе Рача на севере Грузии, где вышедшие из берегов река Риони и ее притоки подтопили жилые дома и сельскохозяйственные угодья, разрушили дороги и мосты.
Как сообщают грузинские СМИ, на территории Онского муниципалитета почти полностью оказалось в воде село Геби, где разбушевавшаяся река унесла мост, в результате чего 50 семей оказались отрезаны от внешнего мира.
От обрушившейся на регион водной стихии пострадали и села соседнего с Онским Амбролаурского муниципалитета. В частности, в селе Лихети на автомобильную дорогу сошел оползень, а в селе Уреви мощные потоки воды размыли дороги и затопили дома и дворы, а также приусадебные участки местных жителей.
По информации СМИ, на местах находятся руководители региона и муниципалитетов. Мобилизованы соответствующие службы и техника, которые ждут, когда уровень воды в Риони и ее притоках начнет снижаться, чтобы приступить к расчистке дорог и восстановительным работам.
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