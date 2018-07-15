Путин и Эрдоган по телефону обсудили совместные шаги по урегулированию кризисной ситуации в Сирии - Кремль

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба президента России.
"Владимир Путин вновь поздравил турецкого лидера с победой на недавних выборах и официальным вступлением в должность главы государства. С обеих сторон подчеркнут взаимный настрой на дальнейшее продвижение сотрудничества по самым различным направлениям. Обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня и региональная проблематика. Особое внимание уделено совместным шагам по урегулированию кризисной ситуации в Сирии на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и договорённостей, достигнутых в рамках астанинского формата", - отмечается в сообщении.
В нем также сообщается, что условлено о продолжении контактов.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Президент Азербайджана 20 июля совершит визит во Францию
Глава оборонного ведомства Азербайджана поручил усилить охрану военных объектов после беспорядков в Гяндже
Apple создаст в КНР фонд инвестиций в чистую энергетику объемом $300 млн вместе с поставщиками
Solar Power построит первую в Грузии солнечную электростанцию за $4,5 млн
Китайская CATL построит в ФРГ завод по выпуску батарей для электромобилей за 240 млн евро
Финальный матч и церемония закрытия ЧМ-2018 пройдут в "Лужниках"
В Азербайджане в I полугодии из незаконного оборота изъято около 735 кг наркотических веществ
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Наталья Алиева назначена заместителем Председателя Caspian European Club
Банк Республика увеличил ипотечный портфель на 22%
Банк ВТБ (Азербайджан) продлевает действие сниженных процентных ставок по кредитам
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений