Путин и Эрдоган по телефону обсудили совместные шаги по урегулированию кризисной ситуации в Сирии - Кремль

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба президента России.

"Владимир Путин вновь поздравил турецкого лидера с победой на недавних выборах и официальным вступлением в должность главы государства. С обеих сторон подчеркнут взаимный настрой на дальнейшее продвижение сотрудничества по самым различным направлениям. Обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня и региональная проблематика. Особое внимание уделено совместным шагам по урегулированию кризисной ситуации в Сирии на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и договорённостей, достигнутых в рамках астанинского формата", - отмечается в сообщении.

В нем также сообщается, что условлено о продолжении контактов.