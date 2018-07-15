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Регион 15.07.2018 08:57

Путин и Эрдоган по телефону обсудили совместные шаги по урегулированию кризисной ситуации в Сирии - Кремль

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба президента России.

"Владимир Путин вновь поздравил турецкого лидера с победой на недавних выборах и официальным вступлением в должность главы государства. С обеих сторон подчеркнут взаимный настрой на дальнейшее продвижение сотрудничества по самым различным направлениям. Обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня и региональная проблематика. Особое внимание уделено совместным шагам по урегулированию кризисной ситуации в Сирии на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и договорённостей, достигнутых в рамках астанинского формата", - отмечается в сообщении.

В нем также сообщается, что условлено о продолжении контактов.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]