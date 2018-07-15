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Регион 15.07.2018 08:58

Парламент Грузии объявил вотум доверия обновленному правительству

Парламент Грузии в субботу объявил вотум доверия обновленному правительству, возглавляемому премьер-министром Мамукой Бахтадзе.

Обновленное правительство после произведенных структурных изменений представлено 10 министерствами вместо 13 и аппаратом госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия.

Представляя в субботу в парламенте правительственную программу, премьер-министр М.Бахтадзе заявил, что главными приоритетами будут рост экономики, решение социальных вопросов, интеграция Грузии в евроатлантические структуры и восстановление территориальной целостности на основе "примирения с абхазами и осетинами и строительства вместе с ними современного, процветающего, единого государства".

Парламентская оппозиция не приняла участия в голосовании по объявлению вотума доверия новому правительству.

"Представленная правительственная программа ничем не отличается от программы прежнего правительства. Идею малого правительства можно приветствовать, но как выясняется, сокращение министерств не повлияло на расходы правительства. Для чего надо было отправлять в отставку прежнего премьер-министра Гиоргия Квирикашвили, если ничего не меняется", - заявил журналистам представитель парламентской оппозиции Зураб Чиаберашвили.

Правительство, возглавляемое прежним премьер-министром Г.Квирикашвили, 13 июня этого года ушло в отставку. Премьер Г.Квирикашвили объяснил свое решение "разногласиями" с руководством правящей партии "Грузинская мечта".

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ДОВЕРИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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