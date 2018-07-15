Президент США Дональд Трамп в интервью британскому изданию Daily Mail заявил, что считает президента РФ Владимира Путина соперником, но при этом США, Великобритании и другим странам лучше "поладить" с Россией.

"Смотрите, если нам удастся поладить с Россией, это будет хорошим делом. Я не знаю его (президента РФ В.Путина). Я встречался с ним пару раз, я встречался с ним на G20... Я думаю, мы действительно можем очень хорошо поладить. Кто-то спросил: вы друзья или враги? Я ответил, что еще очень рано говорить об этом, но прямо сейчас можно сказать, что мы - соперники, но для Соединенных Штатов и, откровенно говоря, для Великобритании и других стран поладить с Россией и Китаем... Это хорошее дело, это не плохое дело, это действительно очень хорошее дело", - сказал Д.Трамп.

Переговоры лидеров США и РФ запланированы на 16 июля, они состоятся в Хельсинки.