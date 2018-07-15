В Хмельницкой области Украины произошла автоавария с участием рейсового автобуса, трактора и фуры, пострадали несколько человек

В субботу днем на пункт связи спасателей в Хмельницком поступило сообщение от полиции, что на перекрестке Винницкого шоссе и объездной дороги на Черновцы произошла автоавария с участием трактора ХТЗ-200, рейсового автобуса SETRA и грузового автомобиля DAF.

Как сообщает пресс-служба ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Хмельницкой области, прибывшие на место происшествия спасатели для недопущения возгорания отключили аккумуляторные батареи поврежденных машин и смыли с проезжей части разлитое топливо.

"В результате аварии пострадал водитель трактора, который с травмами был госпитализирован в больницу. В рейсовом автобусе Хмельницкий - Киев - Харьков находилось 11 пассажиров, из которых 3 детей. Двум пассажирам врачи скорой оказали неотложную помощь на месте, и те от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.

Причины и виновников аварии устанавливают правоохранительные органы.