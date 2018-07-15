Россия может поставить в США до 2022 г. еще 20 двигателей для ракет Atlas V - источник

Россия до 2022 года может поставить в США еще как минимум 20 двигателей для ракет Atlas V, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом переговоров о поставках.

"В ближайшие три года новая российская корпорация ракетного двигателестроения, которая создается под эгидой НПО "Энергомаш", как ожидается, изготовит и поставит в США как минимум 20 двигателей РД-180, которые применяются на ракетах Atlas V", - сказал источник.

Затем после 2022 года США собираются перейти на ракеты "Вулкан" с двигателями собственного производства.

Всего к настоящему моменту в США уже было поставлено порядка 85 таких двигателей.

Таким образом, всего в США попадут порядка 105 российских ракетных двигателей.

Жидкостный ракетный двигатель РД-180 разработан и производится в АО "НПО Энергомаш", предназначен для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas.

Несмотря на введенные американцами санкции, Россия продолжает поставки в США ракетных двигателей РД-180/РД-181.

Генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов в интервью "Интерфаксу" 1 июня заявил, что сотрудничество с США продолжается.

"Прежде всего, мы продолжаем сотрудничество с США, несмотря на сложный политический фон", - сказал И.Арбузов.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров считает, что Россия не перестанет поставлять США ракетные двигатели, так как от этого может пострадать российская промышленность.

"Я так не думаю", - заявил "Интерфаксу" 9 мая Д.Мантуров, отвечая на вопрос агентства, прекратит ли Россия поставки ракетных двигателей США.

18 января Дмитрий Рогозин, будучи в должности вице-премьера РФ, сказал журналистам, что США, по всей видимости, продолжат покупать российские ракетные двигатели для своей космической программы и после 2020 года.

Американская компания Orbital Sciences использовала ракетные двигатели НК-33 на ракетах-носителях "Антарес". После аварии в 2014 году она стала использовать ракетные двигатели РД-181 производства НПО "Энергомаш". Двигатели РД-180 производства того же предприятия используются американской компанией United Launch Alliance в ракете-носителе "Атлас-5".

Двигатели РД-180/181 - двухкамерные, с тягой 400 тонн.

В 2018 году НПО предстоит выполнить контрактные обязательства в объеме 20,6 млрд рублей. Более чем на 4 млрд рублей будут реализованы инвестиционные программы, а также будет продолжена реализация программы по сокращению издержек и повышению эффективности.

Кроме того, предприятие планирует в 2018 году поставить заказчикам двигатели трех типов - 11 двигателей РД-180, два РД-191, шесть двигателей РД-181. Предусмотрено проведение 28 испытаний.