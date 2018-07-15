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Дальнее зарубежье 15.07.2018 13:00

Тереза Мэй заявила о риске срыва Brexit

Британское общество должно преодолеть разрывающие его разногласия, иначе оно рискует сорвать Brexit, предупреждает премьер-министр Тереза Мэй в статье для Mail on Sunday.

"Настало время быть практичными и прагматичными - и поддержать наш план по выводу Великобритании из ЕС", - написала она. "Если мы этого не сделаем, мы рискуем остаться без Brexit".

Стратегия, согласованная неделю назад с кабинетом министров, не имеет альтернатив, считает Мэй. Она позволит восстановить национальный суверенитет Великобритании, положит конец "огромным выплатам" Брюсселю, даст проводить независимую торговую политику и создать новое экономическое партнерство с ЕС.

"Как сказал президент Дональд Трамп, я - жесткий переговорщик. И сейчас я хочу сказать всем британцам то же, что сказала ему в пятницу: я отправляюсь в Брюссель не для того, чтобы торговать нашими национальными интересами; я еду отстаивать их. Я буду сражаться за нашу сделку по Brexit - потому что это правильная сделка для Британии", - написала Мэй.

На прошедшей неделе Великобритания столкнулась с правительственным кризисом: со своих постов ушли глава МИД Борис Джонсон и министр по делам Brexit Дэвид Дэвис, которые категорически не согласились с планом выхода страны из ЕС.

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Тэги: ТЕРЕЗА МЭЙ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]