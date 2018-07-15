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Регион 15.07.2018 12:05

Путин пообещал упростить визовый режим для полюбивших Россию иностранных болельщиков

В России рады, что Чемпионат мира по футболу позволил развенчать мифы о стране, существовавшие за рубежом, и готовы создать максимально комфортный визовый режим для возвращения полюбивших ее иностранных болельщиков, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы рады, что наши гости все увидели своими глазами, что рухнули мифы и предубеждения", - сказал он на гала-концерте звезд мировой оперы в Большом театре.

"Россия основательно и ответственно готовилась к чемпионату. И мы искренне рады, что он удался и объединил миллионы людей вокруг футбола", - отметил Путин.

"Знаем, что зарубежные гости, болельщики хотели бы вернуться к нам вновь, привезти свои семьи, своих друзей, и мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию максимально комфортный визовый режим, обеспечим им возможность продолжить знакомство с нашей страной, тем более, что потенциал этого знакомства неисчерпаем", - продолжил Путин.

По его словам, россияне открыты к общению, дружбе, сотрудничеству и реализации совместных проектов - ярких и полезных.

"Чемпионат ФИФА, как и другие спортивные соревнования, обладают уникальный способностью объединять людей, раскрывать всю силу, так называемой, народной дипломатии, которая во все времена служила укреплению мира и процветанию нашей планеты, нашего общего дома, многоликого и прекрасного", - сказал президент.

"Хочу еще раз поблагодарить всех, кто принимал решение о проведении чемпионата мира 2018 года в России, и лично господина Инфантино за возможность принять такое грандиозное событие, поблагодарить за доверие, надеюсь, мы оправдали это доверие", - сказал Путин.

Он поблагодарил также за поддержку, которая была оказана России во время подготовки к Мундиалю. "И главное, за вашу веру в Россию - как страну, где держат слово, уважают партнеров и хранят великий дух и принципы спорта", - сказал президент.

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Тэги: РОССИЯ, ЧМ-2018, ПУТИН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]