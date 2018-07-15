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Спорт 15.07.2018 09:50

Финальный матч и церемония закрытия ЧМ-2018 пройдут в "Лужниках"

Сборная Франции сыграет с Хорватией в финале чемпионата мира по футболу 2018 года на арене "Лужники" в Москве в воскресенье.

Судить поединок доверено бригаде арбитров из Аргентины во главе с Нестором Питаной.

На пути к финалу первенства мира сборная Франции обыграла на групповом этапе Австралию (2:1) и Перу (1:0), а также сыграла вничью с Данией (0:0). В плей-офф турнира Франция вышла, заняв первое место в группе С, где набрала семь очков. В 1/8 финала французы победили аргентинцев (4:3), в 1/4 финала переиграли уругвайцев (2:0), а в полуфинале сломили сопротивление бельгийцев (1:0).

Франция в третий раз выходит в финал мирового первенства. В 1998 году французы в финале обыграли бразильцев и впервые в своей истории завоевали титул, в 2006 году французы второй раз вышли в финал, где в серии пенальти уступили итальянцам.

Сборная Хорватии на групповом этапе переиграла Нигерию (2:0), Аргентину (3:0) и Исландию (2:1). Хорваты вышли в плей-офф с первого места в группе D, набрав девять очков. В 1/8 финала Хорватия лишь в серии пенальти вырвала победу у Дании (1:1, 3:2), в 1/4 финала хорваты также по пенальти одолели хозяев турнира - сборную России (2:2, 3:4), а в 1/2 финала балканцы в дополнительное время сломили сопротивление Англии (2:1).

Действующим чемпионом мира является сборная Германии, которая на турнире в России завершила свое выступление на групповой стадии, заняв последнее место в квартете F.

Финальный матч чемпионата мира посетят многие политики и ВИП-гости, среди которых президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, эмир Катара, где пройдет следующий Чемпионат мира, Тамим бен Хамад Аль Тани, глава ФИФА Джанни Инфантино.

Также ожидается присутствие на матче президентов Абхазии, Армении, Белоруссии, Габона, Молдавии, Палестины, Судана, Хорватии, Южной Осетии, премьер-министров Венгрии, Киргизии и Республики Сан-Томе и Принсипи.

Пресс-служба Кремля накануне сообщила, что В.Путин примет участие в награждении победителя чемпионата.

Матч начнется в 18:00 по московскому времени, а в 17:30 стартует торжественная церемония закрытия чемпионата мира, в которой примут участие известные российские и зарубежные музыканты, среди которых Уилл Смит, Ники Джейм и Эра Истрефи. Они исполнят официальный гимн турнира песню Live It Up.

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Тэги: РОССИЯ, ЧМ2018, ФИНАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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