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Дальнее зарубежье 15.07.2018 13:18

Шотландцев возмутили затраты на безопасность визита Трампа

Жители Шотландии возмущены тем, что правительство потратило около 5 млн фунтов ($6,6 млн) на обеспечение безопасности президента США Дональда Трампа во время его визита в страну, пишет в воскресенье Daily Mail.

Пользователи соцсетей недовольны тем, что на налогоплательщиков возложили возмещение расходов, связанных с приездом Трампа в его собственный отель Trump Turnbery, где он проводит выходные за игрой в гольф. Для защиты спокойствия президента от тысяч демонстрантов, протестующих против его приезда, к отелю были стянутые силы полиции, которые фактически взяли его в кольцо.

Кроме того, пришлось вводить усиленные меры безопасности в Эдинбурге и Глазго, где также прошли протесты. Всего порядок во время приезда Трампа обеспечивает около 5 тысяч полицейских.

В связи с этим шотландца предлагают Лондону выставить Вашингтону счет за отдых Трампа. В то же время, глава Казначейства Великобритании Элизабет Трасс пообещала, что ее ведомство компенсирует Эдинбургу понесенные расходы.

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Тэги: США, ТРАМП, ШОТЛАНДИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]