Шотландцев возмутили затраты на безопасность визита Трампа

Жители Шотландии возмущены тем, что правительство потратило около 5 млн фунтов ($6,6 млн) на обеспечение безопасности президента США Дональда Трампа во время его визита в страну, пишет в воскресенье Daily Mail.

Пользователи соцсетей недовольны тем, что на налогоплательщиков возложили возмещение расходов, связанных с приездом Трампа в его собственный отель Trump Turnbery, где он проводит выходные за игрой в гольф. Для защиты спокойствия президента от тысяч демонстрантов, протестующих против его приезда, к отелю были стянутые силы полиции, которые фактически взяли его в кольцо.

Кроме того, пришлось вводить усиленные меры безопасности в Эдинбурге и Глазго, где также прошли протесты. Всего порядок во время приезда Трампа обеспечивает около 5 тысяч полицейских.

В связи с этим шотландца предлагают Лондону выставить Вашингтону счет за отдых Трампа. В то же время, глава Казначейства Великобритании Элизабет Трасс пообещала, что ее ведомство компенсирует Эдинбургу понесенные расходы.