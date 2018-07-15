Премьер Гаити ушел в отставку после неудачной попытки повысить цены на топливо

Премьер-министр Гаити Жак Ги Лафонтан подал в отставку на фоне массовых беспорядков, вызванных попыткой его правительства поднять цены на топливо, сообщает в субботу информагентство Associated Press.
Президент страны Моиз Жовенель принял отставку Лафонтана и теперь должен назначить его преемника.
Беспорядки на Гаити произошли 6-8 июля, после того как правительство приняло решение повысить цены на бензин, дизельное топливо и керосин на 37-51% в рамках договоренностей с Международным Валютным Фондом. Было убито по меньшей мере семь человек, повсеместно происходили погромы.
В связи с кризисом повышение цен было отложено на неопределенный срок, однако протесты продолжились и приобрели политический окрас - люди стали требовать отставки премьера.
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