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Дальнее зарубежье 15.07.2018 10:24

Премьер Гаити ушел в отставку после неудачной попытки повысить цены на топливо

Премьер-министр Гаити Жак Ги Лафонтан подал в отставку на фоне массовых беспорядков, вызванных попыткой его правительства поднять цены на топливо, сообщает в субботу информагентство Associated Press.

Президент страны Моиз Жовенель принял отставку Лафонтана и теперь должен назначить его преемника.

Беспорядки на Гаити произошли 6-8 июля, после того как правительство приняло решение повысить цены на бензин, дизельное топливо и керосин на 37-51% в рамках договоренностей с Международным Валютным Фондом. Было убито по меньшей мере семь человек, повсеместно происходили погромы.

В связи с кризисом повышение цен было отложено на неопределенный срок, однако протесты продолжились и приобрели политический окрас - люди стали требовать отставки премьера.

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Тэги: ГАИТИ, ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]