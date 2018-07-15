Китай ограничил доступ туристов на гору Фаньцзиншань

Китайские власти ограничили ежедневное посещение туристами горы в провинции Гуйчжоу, сообщает издание The Weekend Leader.

"Правительство провинции Гуйчжоу ограничило ежедневный поток туристов на гору Фанцзиншань, которая недавно была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Согласно программе по сохранению объекта на 2018-2030 годы, гору смогут посетить не более 23,5 тыс. человек в день", — пишет газета.

Эта мера была предпринята для сохранения памятника природы. Также рядом с ним запрещена вырубка и заготовка леса, любые строительные проекты, открытые горнодобывающие работы.

Гора Фанцзиншань и прилегающие к ней территории представляют собой заповедник государственного значения и одну из пяти святынь китайских буддистов. Она была внесена в список природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в ходе 42-го заседания комитета в Бахрейне в начале июля. В общей сложности в Китае расположено 53 объекта, из них 13 природных, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.