ВС Азербайджана предотвратили провокацию со стороны Армении, взяв в плен члена армянской разведочно-диверсионной группы - Минобороны

Вооруженные силы Азербайджана в воскресенье предотвратили провокацию армянской разведочно-диверсионной группы на госгранице Азербайджана с Арменией в направлении Газахского района, отмечает азербайджанское оборонное ведомство.
«В утренние часы воскресенья войска разведочно-диверсионной группы Армении попытались перейти линию соприкосновения огня на азербайджано-армянской госгранице в направлении Газахского района Азербайджана», - отмечается в информаации.
По данным Минобороны, благодаря бдительности вооруженных подразделений азербайджанской армии попытка вражеской провокации была предотвращена.
« Азербайджанская армия заставила разведочно-диверсионную группу Армении отступить с потерями, взяв в плен одного из ее членов. По утверждению самого пленного, это - Карен Казарян 1984-го года рождения. Потерь со стороны азербайджанской армии нет», -говорится в заявлении Минобороны.
Н.Аббасова
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