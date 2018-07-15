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Карабахский конфликт 15.07.2018 11:14

ВС Азербайджана предотвратили провокацию со стороны Армении, взяв в плен члена армянской разведочно-диверсионной группы - Минобороны

Вооруженные силы Азербайджана в воскресенье предотвратили провокацию армянской разведочно-диверсионной группы на госгранице Азербайджана с Арменией в направлении Газахского района, отмечает азербайджанское оборонное ведомство.

«В утренние часы воскресенья войска разведочно-диверсионной группы Армении попытались перейти линию соприкосновения огня на азербайджано-армянской госгранице в направлении Газахского района Азербайджана», - отмечается в информаации.

По данным Минобороны, благодаря бдительности вооруженных подразделений азербайджанской армии попытка вражеской провокации была предотвращена.

« Азербайджанская армия заставила разведочно-диверсионную группу Армении отступить с потерями, взяв в плен одного из ее членов. По утверждению самого пленного, это - Карен Казарян 1984-го года рождения. Потерь со стороны азербайджанской армии нет», -говорится в заявлении Минобороны.


Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ГОСГРАНИЦА, ПРОВОКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]