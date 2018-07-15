ВС Азербайджана предотвратили провокацию со стороны Армении, взяв в плен члена армянской разведочно-диверсионной группы - Минобороны

Вооруженные силы Азербайджана в воскресенье предотвратили провокацию армянской разведочно-диверсионной группы на госгранице Азербайджана с Арменией в направлении Газахского района, отмечает азербайджанское оборонное ведомство.

«В утренние часы воскресенья войска разведочно-диверсионной группы Армении попытались перейти линию соприкосновения огня на азербайджано-армянской госгранице в направлении Газахского района Азербайджана», - отмечается в информаации.

По данным Минобороны, благодаря бдительности вооруженных подразделений азербайджанской армии попытка вражеской провокации была предотвращена.

« Азербайджанская армия заставила разведочно-диверсионную группу Армении отступить с потерями, взяв в плен одного из ее членов. По утверждению самого пленного, это - Карен Казарян 1984-го года рождения. Потерь со стороны азербайджанской армии нет», -говорится в заявлении Минобороны.



Н.Аббасова