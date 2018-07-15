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Дальнее зарубежье 15.07.2018 13:24

Белый дом пересмотрел приоритеты появления членов администрации США на телевидении

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в воскресенье заявила, что американские власти больше не будут поощрять неуважительное отношение журналистов к президенту США Дональду Трампу.

"Вместо того, чтобы поощрять плохое поведение, мы решили пересмотреть приоритеты появления членов администрации США на телевидении", - написала С.Сандерс в Twitter в ответ на сообщение журналиста телеканала Джейка Таппера.

"Корреспондент CNN проявил неуважение к Д.Трампу и британскому премьеру Терезе Мэй во время их пресс-конференции", - добавила С.Сандерс.

При этом представитель Белого дома не стала уточнять, в чем именно заключалось неуважение журналиста по отношению к американскому лидеру.

Ранее журналист CNN Дж.Таппер написал в Twitter, что советник Д.Трампа по нацбезопасности Джон Болтон "по-прежнему готов дать интервью CNN, однако Белый дом отменил его".

В ходе пресс-конференции в Лондоне Д.Трамп отказался выслушивать вопрос корреспондента телеканала, напомнив, что считает CNN "фейковыми новостями".

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Тэги: США, АДМИНИСТРАЦИЯ, СМИ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]