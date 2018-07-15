Белый дом пересмотрел приоритеты появления членов администрации США на телевидении

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в воскресенье заявила, что американские власти больше не будут поощрять неуважительное отношение журналистов к президенту США Дональду Трампу.
"Вместо того, чтобы поощрять плохое поведение, мы решили пересмотреть приоритеты появления членов администрации США на телевидении", - написала С.Сандерс в Twitter в ответ на сообщение журналиста телеканала Джейка Таппера.
"Корреспондент CNN проявил неуважение к Д.Трампу и британскому премьеру Терезе Мэй во время их пресс-конференции", - добавила С.Сандерс.
При этом представитель Белого дома не стала уточнять, в чем именно заключалось неуважение журналиста по отношению к американскому лидеру.
Ранее журналист CNN Дж.Таппер написал в Twitter, что советник Д.Трампа по нацбезопасности Джон Болтон "по-прежнему готов дать интервью CNN, однако Белый дом отменил его".
В ходе пресс-конференции в Лондоне Д.Трамп отказался выслушивать вопрос корреспондента телеканала, напомнив, что считает CNN "фейковыми новостями".
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