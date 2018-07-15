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Дальнее зарубежье 15.07.2018 14:25

Трамп назвал Ким Чен Ына умным и интересным человеком, считает курс США по отношению к КНДР верным

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что смог выстроить хорошие взаимоотношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, который умеет вести переговоры.

"У меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Он очень умный, он интересная личность, при этом забавный и жесткий человек, хороший переговорщик", - сказал Д.Трамп в интервью британской газете "Дейли мейл".

При этом президент США добавил, что Ким Чен Ын, тем не менее, является "безжалостным диктатором".

Д.Трамп также отметил, что позитивно оценивает политику нынешней администрации США по ядерному вопросу КНДР и считает ее более эффективной, чем политический курс предыдущего американского президента Барака Обамы.

"Когда Б.Обама был последние месяцы в должности президента США, все, о чем они говорили, была Северная Корея. Я не виню его, а лишь утверждаю, что это было большой проблемой", - заявил Д.Трамп.

"Когда я занял пост президента США, мы изменили подход к КНДР. Северная Корея проводила многочисленные ядерные испытания, запускала ракеты. Но в последние девять месяцев ими не проводилось никаких ядерных испытаний и пусков ракет. Ничего такого не было", - подчеркнул американский лидер.

"Что я для этого сделал? Я встретился с ним (с Ким Чен Ыном - ИФ)", - сказал Д.Трамп.

По итогам сингапурского саммита, который состоялся 12 июня 2018 года, президент США Д.Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердили намерение добиться полного отказа Пхеньяна от ядерного оружия. Тогда Д.Трамп заявлял, что угроза ядерного конфликта с КНДР миновала.

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Тэги: США, КНДР, ТРАМП, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]