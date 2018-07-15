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Дальнее зарубежье 15.07.2018 19:26

Жители Латвии стали чаще умирать на работе

Государственная инспекция по труду (ГИТ) Латвии обеспокоена ростом числа людей, умерших во время работы по естественным причинам.

Как сообщила агентству BNS представитель инспекции Мегия Эккерте, в 2018 году на рабочих местах естественной смертью скончались уже 26 человек. Это намного больше, чем за весь 2017 год, когда на рабочих местах умерли всего 10 человек.

М.Эккерте предположила, что рост числа естественных смертей на работе может свидетельствовать о проблемах со здоровьем населения, возникающих из-за перегрузки или из-за того, что люди не заботятся о себе.

Более подробно эту статистику инспекция прокомментирует после изучения всех случаев.

Что касается несчастных случаев на работе, то тут, по словам М.Эккерте, больших изменений нет - чаще всего люди погибают, упав с большой высоты или получив травмы на деревообрабатывающем производстве.

В Латвии в 2018 году с 1 января по 5 июля в результате несчастных случаев на работе погибли 16 человек, а 26 умерли по естественным причинам. Еще 78 человек в этот период получили тяжелые травмы на работе. В 2017 году за этот период на работе погибли 11 человек, 95 получили тяжелые травмы.

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Тэги: ЛАТВИЯ, ПРОИЗВОДСТВО, ЛЮДИ, ГИБЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]