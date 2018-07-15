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Дальнее зарубежье 15.07.2018 13:36

Экс-помощник Трампа Стоун отрицает причастность к предполагаемым сотрудникам спецслужб РФ, обвиняемым в хакерских атаках

Экс-помощник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун в воскресенье заявил, что не имеет отношения к 12-ти предполагаемым сотрудникам российских спецслужб, которых обвиняют в хакерских атаках, в том числе на сеть Нацкомитета Демократической партии.

"Предъявленные обвинения не предполагают и даже не намекают на то, что я был причастен к вероятному взлому, как и на то, что я участвовал в передаче украденного материала в Wikileaks", - сказал Р.Стоун в интервью "Гардиан".

"Из обвинений следует, что я не сговаривался ни с одним из (12 обвиненных россиян - ИФ) для совершения взлома, распространения украденных данных или оказания содействия", - отметил экс-помощник Д.Трампа.

Р.Стоун добавил, что он, "вероятно", и есть тот самый человек, о котором говорится в расследовании спецпрокурора США Роберта Мюллера как о контактировавшем с обвиненными в хакерстве россиянами.

По данным Би-би-си, Р.Стоун в марте 2017 года признавался, что контактировал с хакером под вымышленным именем Guccifer 2.0. Хакер предоставил ему ссылки на уже распространенные украденные документы, однако экс-советник Д.Трампа тогда заявил, что информация не представляет интереса.

Ранее заместитель генпрокурора США Род Розенстайн сообщил, что власти США предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб.

Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора США Р.Мюллера по возможным связям команды Д.Трампа с Россией.

Подозреваемых обвиняют во взломе компьютерных сетей Национального комитета Демократической партии США, Комитета по выборам в Конгресс Демократической партии США, предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также в публикации украденных в результате взлома электронных писем в интернете.

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Тэги: США, ТРАМП, ЭКС/ПОМОЩНИК, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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