Экс-помощник Трампа Стоун отрицает причастность к предполагаемым сотрудникам спецслужб РФ, обвиняемым в хакерских атаках

Экс-помощник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун в воскресенье заявил, что не имеет отношения к 12-ти предполагаемым сотрудникам российских спецслужб, которых обвиняют в хакерских атаках, в том числе на сеть Нацкомитета Демократической партии.
"Предъявленные обвинения не предполагают и даже не намекают на то, что я был причастен к вероятному взлому, как и на то, что я участвовал в передаче украденного материала в Wikileaks", - сказал Р.Стоун в интервью "Гардиан".
"Из обвинений следует, что я не сговаривался ни с одним из (12 обвиненных россиян - ИФ) для совершения взлома, распространения украденных данных или оказания содействия", - отметил экс-помощник Д.Трампа.
Р.Стоун добавил, что он, "вероятно", и есть тот самый человек, о котором говорится в расследовании спецпрокурора США Роберта Мюллера как о контактировавшем с обвиненными в хакерстве россиянами.
По данным Би-би-си, Р.Стоун в марте 2017 года признавался, что контактировал с хакером под вымышленным именем Guccifer 2.0. Хакер предоставил ему ссылки на уже распространенные украденные документы, однако экс-советник Д.Трампа тогда заявил, что информация не представляет интереса.
Ранее заместитель генпрокурора США Род Розенстайн сообщил, что власти США предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб.
Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора США Р.Мюллера по возможным связям команды Д.Трампа с Россией.
Подозреваемых обвиняют во взломе компьютерных сетей Национального комитета Демократической партии США, Комитета по выборам в Конгресс Демократической партии США, предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также в публикации украденных в результате взлома электронных писем в интернете.
ВС Азербайджана предотвратили провокацию со стороны Армении, взяв в плен члена армянской разведочно-диверсионной группы - Минобороны
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
ZTE ожидает в I полугодии убыток более чем на $1 млрд
Apple создаст в КНР фонд инвестиций в чистую энергетику объемом $300 млн вместе с поставщиками
Solar Power построит первую в Грузии солнечную электростанцию за $4,5 млн
В Финляндии ко встрече Трампа и Путина выпустили специальное пиво
Финальный матч и церемония закрытия ЧМ-2018 пройдут в "Лужниках"
В Азербайджане в I полугодии из незаконного оборота изъято около 735 кг наркотических веществ
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Наталья Алиева назначена заместителем Председателя Caspian European Club
Банк Республика увеличил ипотечный портфель на 22%
Банк ВТБ (Азербайджан) продлевает действие сниженных процентных ставок по кредитам
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений