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Дальнее зарубежье 15.07.2018 14:08

Нетаньяху обсудил с Трампом Сирию и Иран перед саммитом в Хельсинки

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуацию на Ближнем Востоке и в Сирии, пишет в воскресенье газета "Джерузалем пост".

"Вчера я разговаривал с президентом США Д.Трампом, и мы обсудили развитие ситуации в ближневосточном регионе, в том числе Сирию и другие темы. Эти темы, само собой, будут затронуты и на встрече в Хельсинки", - приводит издание слова Б.Нетаньяху.

"Я поблагодарил президента США за его агрессивную позицию в отношении Ирана", - добавил премьер-министр Израиля.

Ранее на этой неделе Б.Нетаньяху посетил Москву и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи обсуждались соблюдение режима прекращения огня в зоне деэскалации в Сирии, Иран и безопасность воздушного пространства Израиля.

Переговоры Д.Трампа и В.Путина пройдут 16 июля в Хельсинки.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, НЕТАНЬЯХУ, ТРАМП, СИРИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]