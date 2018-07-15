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Дальнее зарубежье 15.07.2018 14:31

Трамп предложил Лондону судиться с ЕС вместо переговоров - премьер Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в воскресенье заявила, что президент США Дональд Трамп в ходе их недавней встречи в Лондоне посоветовал ей выбрать более жесткую позицию по вопросу Brexit.

"Он сказал мне, что я должна судиться с Евросоюзом, а не вступать с ним в переговоры", - сказала Т.Мэй в интервью телерадиокорпорации Би-би-си.

По словам премьера, она сочла подобный совет от Д.Трампа "чересчур жестким".

Т.Мэй добавила, что президент США придерживается позиции, что Британии не следует отказываться от Brexit.

"Он сказал мне: "Не отказывайтесь от этих переговоров, иначе вы окажитесь в тупике", - отметила глава британского правительства.

Т.Мэй ранее в воскресенье опубликовала заявление по поводу Brexit на своей странице в Facebook, в котором вновь подчеркнула готовность Лондона бороться за приемлемые для него условия выхода из ЕС.

"Переговоры по выходу Британии из ЕС не будут простыми для Брюсселя, и я не стремилась к тому, чтобы они были легкими. Как сказал Д.Трамп, я придерживаюсь жесткой позиции на переговорах. Я дала ему понять это в пятницу и говорю сейчас британскому народу: я не буду достигать с Брюсселем компромиссов, а буду бороться за наши национальные интересы", - говорится в сообщении Т.Мэй.

Ранее президент США Д.Трамп сообщил, что премьер-министр Великобритании Т.Мэй не стала слушать его советы по Brexit.

"Я бы сделал это совсем по-другому. На самом деле я говорил Т.Мэй, как это сделать, но она не согласилась, она не послушала меня. Я бы сказал, что она, вероятно, пошла противоположным путем", - сказал Д.Трамп в интервью изданию "Сан".

По словам президента США, новый план Brexit "немного отличается от того, за что голосовали люди".

Правительство Великобритании предпочло "мягкий" вариант вывода страны из ЕС - без полного отказа от действующих торговых и экономических соглашений. Но при этом Лондон отказался от идеи обеспечить компаниям и организациям сферы услуг, включая банковский сектор, беспрепятственный доступ к единому рынку.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ЕС, ТРАМП, СОВЕТ


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