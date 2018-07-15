Трамп предложил Лондону судиться с ЕС вместо переговоров - премьер Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в воскресенье заявила, что президент США Дональд Трамп в ходе их недавней встречи в Лондоне посоветовал ей выбрать более жесткую позицию по вопросу Brexit.
"Он сказал мне, что я должна судиться с Евросоюзом, а не вступать с ним в переговоры", - сказала Т.Мэй в интервью телерадиокорпорации Би-би-си.
По словам премьера, она сочла подобный совет от Д.Трампа "чересчур жестким".
Т.Мэй добавила, что президент США придерживается позиции, что Британии не следует отказываться от Brexit.
"Он сказал мне: "Не отказывайтесь от этих переговоров, иначе вы окажитесь в тупике", - отметила глава британского правительства.
Т.Мэй ранее в воскресенье опубликовала заявление по поводу Brexit на своей странице в Facebook, в котором вновь подчеркнула готовность Лондона бороться за приемлемые для него условия выхода из ЕС.
"Переговоры по выходу Британии из ЕС не будут простыми для Брюсселя, и я не стремилась к тому, чтобы они были легкими. Как сказал Д.Трамп, я придерживаюсь жесткой позиции на переговорах. Я дала ему понять это в пятницу и говорю сейчас британскому народу: я не буду достигать с Брюсселем компромиссов, а буду бороться за наши национальные интересы", - говорится в сообщении Т.Мэй.
Ранее президент США Д.Трамп сообщил, что премьер-министр Великобритании Т.Мэй не стала слушать его советы по Brexit.
"Я бы сделал это совсем по-другому. На самом деле я говорил Т.Мэй, как это сделать, но она не согласилась, она не послушала меня. Я бы сказал, что она, вероятно, пошла противоположным путем", - сказал Д.Трамп в интервью изданию "Сан".
По словам президента США, новый план Brexit "немного отличается от того, за что голосовали люди".
Правительство Великобритании предпочло "мягкий" вариант вывода страны из ЕС - без полного отказа от действующих торговых и экономических соглашений. Но при этом Лондон отказался от идеи обеспечить компаниям и организациям сферы услуг, включая банковский сектор, беспрепятственный доступ к единому рынку.
ВС Азербайджана предотвратили провокацию со стороны Армении, взяв в плен члена армянской разведочно-диверсионной группы - Минобороны
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
ZTE ожидает в I полугодии убыток более чем на $1 млрд
Apple создаст в КНР фонд инвестиций в чистую энергетику объемом $300 млн вместе с поставщиками
Solar Power построит первую в Грузии солнечную электростанцию за $4,5 млн
В Финляндии ко встрече Трампа и Путина выпустили специальное пиво
Финальный матч и церемония закрытия ЧМ-2018 пройдут в "Лужниках"
В Азербайджане в I полугодии из незаконного оборота изъято около 735 кг наркотических веществ
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Наталья Алиева назначена заместителем Председателя Caspian European Club
Банк Республика увеличил ипотечный портфель на 22%
Банк ВТБ (Азербайджан) продлевает действие сниженных процентных ставок по кредитам
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений