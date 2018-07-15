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Дальнее зарубежье 15.07.2018 15:48

В Хельсинки начались акции сторонников и противников саммита Россия-США

В Финляндии в воскресенье началась серия акций, как сторонников, так и противников встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Первой из таких акций стал марш Helsinki Calling в поддержку прав человека и за демократию, который проводят, в частности, организация за права человека Amnesty International, Helsinki for Human Rights и левые молодые. Он стартовал в воскресенье из парка Кайсаниеми (Kaisaniemenpuisto), прошел по центру города и завершился митингом на Сенатской площади (Senaatintori).

Как заверяли ранее организаторы марша, в социальной сети Фейсбук на акцию обещали прийти около 10 тыс. человек. Однако, по данным полиции, в марше приняли участие около 1,5 тыс. человек.

В руках манифестантов транспаранты "Права человека для всех!", "Хельсинки призывает к миру!", "Мы - свобода, мы - равенство, мы перемены", "Проснитесь - сбросьте Трампа!" Видны и радужные флаги в поддержку сторонников нетрадиционной сексуальной ориентации.

На сенатской площади в числе выступающих, в частности, известные резкой критикой в адрес руководства России депутат Европарламента Хейди Хаутала (Heidi Hautala), писательница Софи Оксанен (Sofi Oksanen).

В воскресенье прошел также митинг молодежи правящей партии "Истинные финны" Welcome Trump в поддержку антимиграционной политики США. В нем приняли участие около 50-70 человек с призывами сделать Америку великой.

16 июля акции общественных организаций продолжатся. Всего в полицию Хельсинки поступило 11 заявок о проведении 15-16 июля массовых мероприятий.

В понедельник ожидаются акции протеста молодежной организации Коалиционной партии против торговой политики США и против внешней политики России. Пройдут собрания общественности Presidents for Peace в поддержку встречи глав государств России и США, общества Россия - Финляндия Rufi ry под девизом Putin & Trump, митинги против политики России Stop Putin, в защиту прав женщин, за мир в Афганистане, за права человека в Камеруне.

Саммит Россия-США, как ожидается, пройдет в Хельсинки 16 июля.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]