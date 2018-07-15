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Дальнее зарубежье 15.07.2018 16:50

Трамп не ждет больших результатов от саммита с Путиным но, "возможно, получится что-то хорошее" - СМИ

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что не имеет больших ожиданий по поводу переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые запланированы на 16 июля в Хельсинки.

"Я думаю, ничего плохо из этого (встречи с Путиным - ИФ) не выйдет, но, возможно, получится и что-то хорошее", - сказал Д.Трамп в интервью телеканалу Си-Би-Эс.

Американский лидер подчеркнул, что у него нет "больших ожиданий" от предстоящей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Д.Трамп заявил, что в ходе встречи с В.Путиным в Хельсинки он планирует поднять вопросы о ситуации на Украине, в Сирии и других частях Ближнего Востока, а также о проблеме распространения ядерного оружия.

Президент США также заявлял, что все же не исключает достижения "удивительных вещей" по итогам встречи.

Встреча лидеров США и РФ запланирована на 16 июля в Хельсинки.

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Тэги: США, ТРАМП, ХЕЛЬСИНКИ, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]