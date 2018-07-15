СГБ Азербайджана задержала 4 человек в связи с покушением на главу ИВ Гянджи

Сотрудники службы госбезопасности Азербайджана (СГБ) задержала 4 человек по делу о покушении на жизнь главы Исполнительной власти города Гянджа Эльмара Велиева, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в правоохранительных органах.
«Следствие установило, что Юнис Сафаров, совершивший покушение на жизнь Э.Велиева, ранее был отправлен в Сирию для прохождения военной подготовки и участия в боевых действиях Тохидом Ибрагимбейли, проживающим в иранском городе Гум. Правоохранительные органы выяснили, что Т.Ибрагимбейли регулярно выступал с радикальными заявлениями против государственности Азербайджана. В январе 2017 года он выступал с призывом к расправе и убийству Э.Велиева на сайте радикальных шиитов «nur-az.com», -отметил источник.
Кроме того, было установлено, что с 2013 по 2016 года Т. Ибрагимбейли периодически собирал в городе Гум ряд граждан Азербайджана с целью дальнейшей их переправки в Сирию для участия за материальное вознаграждение в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований.
«Следствие установило, что Талех Геюшов и близкие родственники Т.Ибрагимбейли - Габиб Ибрагимли, Парвиз Мусаев, Эльмир Зиядов совместно с Ю.Сафаровым участвовали в тайных сборах, организованных Т. Ибрагимбейли в городе Гум и в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований в Сирии. Было также установлено, что Т. Геюшов был одним из активных участников незаконной акции в Гяндже 10 июля.
«Указанные лица в субботу были задержаны СГБ и привлечены к уголовной ответственности», - отмечает источник.
Как сообщалось ранее, покушение на Э.Велиева было совершено 3 июля вечером. В результате инцидента глава ИВ Гянджи получил ранения, в настоящее время он проходит лечение.
При этом Юнис Сафаров, который совершил покушение, был задержан правоохранительными органами на месте преступления.
В совместном заявлении пресс-служб Генпрокуратуры, МВД и Службы Госбезопасности Азербайджана отмечается, что уроженец города Гянджа Ю.Сафаров является гражданином России. В 2016 году в течение 8 месяцевпроживал в городе Гум (Иран), а также "вместе с гражданином Азербайджана Расимом Асадовым прошел боевую подготовку в рядах вооруженных формирований на территории Сирии".
Следствие квалифицировало действия Ю.Сафаров в качестве целенаправленного и запланированного террористического акта.
Правоохранительные органы отмечают, что основной целью теракта Ю.Сафарова является установление в Азербайджане исламского государства, управляемого законами шариата. Для этого он должен был убить нескольких государственных чиновников с целью создания в республике ажиотажа, хаоса и страха, с конечной целью насильственного захвата власти.
Кроме того, отмечается, что Ю.Сафаров также подготовил видеообращение от имени движения "Мусульманское единство" и распространил его среди своих единомышленников за рубежом, которое должно было распространиться на территории Азербайджана в случае, если бы теракт в Гяндже удался. В своем обращении Ю.Сафаров призвал жителей страны к вооруженной борьбе против должностных лиц.
Н.Аббасова
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