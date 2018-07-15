Число арестованных в Азербайджане по беспорядкам в Гяндже достигло 35 человек

По беспорядкам в городе Гянджа в Азербайджане арестовано 35 человек, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в правоохранительных органах.
«В ходе проведенных следственных мероприятий в связи с преступлением, совершенным в Гяндже 10 июля арестовано еще 7 человек, в том числе находящийся в розыске Самир Рамиз оглы. Таким образом, число арестованных в связи гянджинскими событиями от 10 июля составили 22 человека. При этом один человек был задержан в ночь на воскресенье при переходе азербайджано-грузинской госграницы с территории Газахского района», - отметил источник.
Кроме этого, в связи с покушением 3 июля на жизнь главы Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева в целом арестовано 13 человек, и еще 8 объявлены в розыск.
«Операционно следственные мероприятия продолжаются», - отметил источник.
Как сообщалось ранее, вечером 10 июля при предотвращении несанкционированной акции в городе Гянджа (второй по величине город страны) погибли двое офицеров полиции - замначальник Главного управления полиции Гянджи, полковник Ильгар Балакишиев, а также замначальник Управления полиции Низаминского района Гянджи, полковник-лейтенант Самед Аббасов.
Акцию пыталась провести радикальная религиозная группа из 150-200 человек. Полиция предупредила участников акции о недопустимости ее проведения и призвала их разойтись. Однако, участники акции оказали сопротивление полиции с использованием колющих и режущих предметов.
По данным МВД было задержано 40 участников акции, они доставлены в отделение полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.3, 120.2.7, 220.1, 221.3, 228.4, 315.2 УК Азербайджана.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия с целью выявления и привлечение к ответственности всех организаторов и участников акции.
Ранее сообщалось, что акция проводилась в поддержку Юниса Сафарова, организовавшего покушение на главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева.
Как сообщалось ранее, покушение на Э.Велиева было совершено 3 июля вечером. В результате инцидента глава ИВ Гянджи получил ранения, в настоящее время он проходит лечение.
При этом Юнис Сафаров, который совершил покушение, был задержан правоохранительными органами на месте преступления.
В совместном заявлении пресс-служб Генпрокуратуры, МВД и Службы Госбезопасности Азербайджана отмечается, что уроженец города Гянджа Ю.Сафаров является гражданином России. В 2016 году в течение 8 месяцевпроживал в городе Гум (Иран), а также "вместе с гражданином Азербайджана Расимом Асадовым прошел боевую подготовку в рядах вооруженных формирований на территории Сирии".
Следствие квалифицировало действия Ю.Сафаров в качестве целенаправленного и запланированного террористического акта.
Правоохранительные органы отмечают, что основной целью теракта Ю.Сафарова является установление в Азербайджане исламского государства, управляемого законами шариата. Для этого он должен был убить нескольких государственных чиновников с целью создания в республике ажиотажа, хаоса и страха, с конечной целью насильственного захвата власти.
Кроме того, отмечается, что Ю.Сафаров также подготовил видеообращение от имени движения "Мусульманское единство" и распространил его среди своих единомышленников за рубежом, которое должно было распространиться на территории Азербайджана в случае, если бы теракт в Гяндже удался. В своем обращении Ю.Сафаров призвал жителей страны к вооруженной борьбе против должностных лиц.
Н.Аббасова
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