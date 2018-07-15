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Дальнее зарубежье 15.07.2018 17:10

Шесть человек погибли, четверо ранены, включая двух граждан Франции, в теракте в Кабуле - СМИ

Шесть человек были убиты, четверо получили ранения при взрыве у здания министерства возрождения и развития села Афганистана в Кабуле, среди раненых - два гражданина Франции, сообщает в воскресенье агентство Ariana News со ссылкой на очевидцев теракта.

Как сообщалось, террорист смертник привел в действие взрывное устройство у парковки министерства, взрыв прогремел в 16:30 по местному времени (16:00), когда служащие возвращались с работы.

Начальник пресс-центра управления полиции Кабула Хашмат Станекзай сообщил журналистам, что в теракте погибли пять человек, в том числе двое военных. Он добавил, что ранения получили пять человек - трое военных и два мирных жителя.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]