Шесть человек погибли, четверо ранены, включая двух граждан Франции, в теракте в Кабуле - СМИ

Шесть человек были убиты, четверо получили ранения при взрыве у здания министерства возрождения и развития села Афганистана в Кабуле, среди раненых - два гражданина Франции, сообщает в воскресенье агентство Ariana News со ссылкой на очевидцев теракта.
Как сообщалось, террорист смертник привел в действие взрывное устройство у парковки министерства, взрыв прогремел в 16:30 по местному времени (16:00), когда служащие возвращались с работы.
Начальник пресс-центра управления полиции Кабула Хашмат Станекзай сообщил журналистам, что в теракте погибли пять человек, в том числе двое военных. Он добавил, что ранения получили пять человек - трое военных и два мирных жителя.
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